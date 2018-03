Haradinaj, i gatshëm të diskutojë me Listën Serbe për demarkacionin

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka thënë se seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi duhet të mbahet javën e ardhshme.

Ai në një intervistë për RTK2, ka bërë të ditur se janë duke vazhduar bisedimet me Listën Serbe.

“‘Lista Serbe’ tani për tani po refuzon të flasë për këtë temë, por janë duke diskutuar për mundësinë që të mbështesin këtë proces. Unë e respektoj Listën, janë persona të zgjedhur nga populli, kanë autoritetin e tyre dhe janë qytetarë të Kosovës. Do të diskutoj me ta që të na ndihmojnë në lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë. Unë jam i gatshëm të gjej një gjuhë të përbashkët me Listën Serbe dhe besoj se kjo është edhe në interes të serbëve të Kosovës, sepse edhe ata nuk kanë një pasaportë pa viza dhe nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit”, ka thënë Haradinaj.

Kurse, gjatë një interviste të dhënë mbrëmë, kryeministri Haradinaj është shprehur optimist se javën e ardhshme do të kryhet çështja e demarkacionit me Malin e Zi

“Janë ndërtuar shumë argumente që të kemi një votë të mjaftueshme për demarkacionin. Kemi diskutuar me deputetët në radhë të parë të partive tona dhe jemi në biseda me Listën Serbe dhe mendoj se ka bazë që të votohet nga të gjithë. Besoj se javën që vjen do e përmbyllim këtë temë”, tha Haradinaj.