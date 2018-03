Haradinaj thotë po punojmë për ta ndërtuar një arsim të mirëfilltë

Prishtinë, 9 mars - Duke i përkrahur dhe forcuar institucionet e arsimit të lartë, ne përkrahim një mision dhe një përcaktim tonin që nxënien e dijes ta ofrojmë te studentët. Kështu tha sot kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, në shënimin e 5 vjetorit të themelimit të Universiteti Publik "Kadri Zeka" në Gjilan, në një fjalë para studentëve të këtij universiteti.

Para të pranishmëve të shumtë, përfaqësues të institucioneve, akademikë, profesorë, studentë, kryeministri Haradinaj, premtoi përkrahjen e parezervë për institucionet e arsimit të lartë, për të cilat tha se tashmë janë ofruar te fëmijët dhe studentët, siç është rasti me Universitetin e Gjilanit.

Kryeministri Haradinaj e quajti moment të veçantë themelimin e Universitetit “Kadri Zeka”, duke thënë se edhe si shoqëri jemi në nisje.

“Pesë vjet Universitet, 10 vjet shtet Kosova. Shtetbërja jonë i ka sfidat dhe vështirësitë e veta, ndoshta edhe defektet e veta, por është vendim i drejtë, jemi në rrugë të drejtë dhe do të vazhdojmë ndërtimin e shtetit tonë. Duke e ndërtuar Kosovën ndihmojmë vetveten, përcaktimin tonë, njerëzit e këtij nën qielli të cilët jetojnë në Kosovë, por njëkohësisht ndihmojmë bashkëvendësit tanë kudo që janë”, tha kryeministri Haradinaj.

Me këtë rast, kryeministri Haradinaj përmendi sfidat me të cilat po përballet Kosova me rikonceptimin e standardeve të mësimdhënies, duke thënë se goditja që erdhi nga Regjistri Evropian për Sigurinë e Cilësisë në Arsimin e Lartë është më shumë pasojë e moskomunikimit dhe shtrembërimit të fakteve dhe njëkohësisht përpjekje për përfitime të vogla.

“Ne do të jemi bashkë që ta riparojmë këtë, ngase e dimë rëndësinë e kësaj”, tha kryeministri Haradinaj, duke thënë se aftësia për të mësuar është pasuria jonë dhe koncepti përmbledhës i edukimit bazohet në përfitimin e dijes, të veprimit për jetë të përbashkët dhe mësimit për të.

Po ashtu, kryeministri tha se universiteti duhet t’ua mundësoj qytetarëve që në bazë të kritereve racionale ta refuzojnë çdo politikë arbitrare dhe të dhunshme dhe t’i kundërvihen asaj duke synuar idenë e drejtësisë dhe lirisë.

“Po jetojmë në një botë që po ndryshon shpejt, problemet thelbësore të studimit në Kosovë janë jokomunikimi adekuat, pra paragjykimi i dijeve të reja, mos përputhja e mentalitetit tonë me trendet dhe teknologjitë e reja globale, prandaj ne duhet të hapemi dhe mësojmë nga ata që idealin përmes dijes e kanë shndërruar në mirëqenie”, theksoi kryeministri.

Më tej, kryeministri në fjalën e tij para studentëve, tha se synimi për të qenë pjesë e botës së përparuar nis me ju, me aftësinë për të ndryshuar mendësinë tonë që studentët kosovarë të konkurrojnë në tregun unik të punës në Bashkimin Evropian. Për të arritur këtë, kryeministri tha se do të jemi të gatshëm të punojmë më shumë për ta ndërtuar një arsim plotësisht të pavarur, të bazuar në kriteret shkencore, emancipuese dhe perëndimore.

Rektori i Universitetit “Kadri Zeka”, Bajram Kosumi tha se rruga e këtij universiteti ka qenë e suksesshme përgjatë 5 vjetëve. Ai tha se Universiteti “Kadri Zeka”, synon ta ndërlidh fushën e veprimit me universitetet ndërkombëtare. “Universiteti “Kadri Zeka” po jep kontributin e vet në këtë drejtim. Diploma e secilit nga 300 studentët tanë, bart në vete mundin e studentit, fakultetit dhe të qeverisë. Ajo diplomë nuk është një copë letër. Ajo diplomë na bënë krenar neve", tha rektori Kosumi.

Në këtë ngjarje, ku të pranishëm ishin edhe menaxhmenti i Universitetit “Kadri Zeka”, kryeministri Haradinaj tha se Qeveria dhe të gjitha institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme për rëndësinë e pazëvendësueshme të institucioneve të arsimit të lartë publik, të cilat janë ofruar te studentët.

Kryeministrit Haradinaj me këtë rast iu nda mirënjohje për kontributin e tij në ngritjen e kampusit të Universitetit “Kadri Zeka” .