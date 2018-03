Policia e Kosovës sqarohet për ushqimin e Njësitit Special

Policia e Kosovës është sqaruar lidhur me raportimet për ushqimin që e përdorin Njësitet Speciale.

Policia ka sqaruar se Specialët furnizohen me ushqim nga kompania e përzgjedhur në bazë të procedurave publike të hapura të prokurimit.

“Sqarim nga Policia e Kosovës lidhur me shkrimin e publikuar në portale të ndryshme, për ushqimin që përdorin Njësitet Speciale të PK-së Lidhur me publikimet e sotme në portale të ndryshme, që ka të bëjë me ushqimin që përdorin Njësitet Speciale të PK-së ju informojmë se: Policia e Kosovës e në këtë kuadër edhe Njësitet Speciale të Policisë së Kosovës furnizohen me ushqim nga kompania e cila është përzgjedhur në bazë të procedurave publike të hapura të prokurimit”, thuhet në njoftim.

“Megjithëse ekziston një mbikëqyrje dhe kontroll i vazhdueshëm i kualitetit të ushqimit, zyrtarët përgjegjës të cilët pranojnë ushqimin në baza të rregullta kanë të drejtën dhe mundësinë e parashtrimit të çfarëdo ankese që ndërlidhet me kualitetin e ushqimit. Edhe pse raportimi ka ndodhur disa ditë me vonesë, me pretendimet se në ushqim është gjetur diçka e dyshimtë, autoritetet kompetente brenda PK-së kanë filluar të gjitha veprimet e nevojshme për ta trajtuar dhe verifikuar rastin”, thuhej më tej.

“Fotografia e publikuar në media nuk përcakton vendin, kohën dhe as rrethanat që ndërlidhin me rastin. Policia e Kosovës është duke e trajtuar me seriozitet këtë raportim në lidhje me dyshimet e raportuara”.