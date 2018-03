Vaji i Kosovës me shumë vitamina quhet Floil

Tregut të Kosovës, në vitin 2017, iu shtua një produkt i veçantë, duke e pasuruar atë me vajin ushqimor, Floil.

Floil është prodhim vendor dhe i vetmi i llojit të vet në vend, gjë që e bënë këtë vaj shumë unik dhe lider në treg.

Karakteristikat e Floil janë të panumërta duke filluar nga vitaminat E dhe K që janë shumë të nevojshëm për pastrimin e organizmit.

Duke gatuar me Floil, ju do t’i ikni eksperiencave te pakëndshme me vajrat e tjerë, ku me fërgimin më të vogël, kuzhina juaj është mbushur me një erë të pakëndshme.

Floil nuk lëshon aromë gjatë gatimit dhe është rezistent ndaj temperaturave të larta gjata fërgimit.

Por me Floil ju mund të përgatisni edhe shumë ushqime tjera përpos fërgesave, sepse është vaj i përshtatshëm për çdo lloj të gatimit.

(Artikull i sponsorizuar nga Floil)