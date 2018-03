Sllovakia i thotë Serbisë se pa marrëveshje me Kosovën, s’ka BE

Ministri sllovak i Jashtëm, Ivan Korçok, gjatë vizitës në Beograd, ua ka bërë të ditur zyrtarëve serbë se nuk ka integrim të Serbisë në Bashkimin Evropian, pa marrëveshje me Kosovën.

Korçok, përmes një postimi në Twitter, ku ka vendosur edhe foton e takimit me homologun e tij serb Ivica Daçiq, ia ka bërë të ditur Serbisë kushtet që BE ka për Serbinë, e që njëri ka të bëjë direkt me bashkëpunimin e saj me Kosovën, shkruan KP.

“Për Serbinë anëtarësimi BE sigurisht që është i mundshëm dhe mund të bëhet nën dy kushte thelbësore: 1 Vullneti i fortë politik për të zbatuar reformat e nevojshme; 2) Marrëveshjet e detyrueshme ligjore me Kosovën”, ka shkruar Korçok.