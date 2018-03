Transformimi i FSK-së me ndryshime kushtetuese vetëm sa për të marrë “dritë jeshile” nga Beogradi

Sonte në “Puls” të KTV-së, u diskutua për administrimin dhe transformimin e FSK-së.

Mentor Vrajolli Hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, ka treguar se gjatë hulumtimeve dhe intervistave të ndryshme ka pas dilema brenda ministrisë së FSK-së se kush duhet të jetë bartës i Ministrisë së FSK-së, sepse konsiderohet se ministri vjen nga politika kurse FSK-ja, personeli i uniformuar janë me ligj apolitik.

Në ligj nuk janë specifikisht të cekura se kush duhet të jetë bartës i ministrisë së FSK-së.

Nga ana tjetër, Burim Ramadani, zëvendësministër i FSK-së, ka thënë aty se FSK-ja kontrollohet edhe nga auditori dhe monitorohet shumë mirë.

“Aty ku mendohet se ka keqpërdorime e që zbulohen nga mediat apo shoqëria civile duhet të publikohen pra i inkurajoj, mos të harrojmë procesi i transformimit më së shumti argumentohet duke qeverisur mirë edhe pse është proces politik”.

Tutje, Vrajolli, ka thënë se ndryshimi i mandatit të FSK-së duhet të ndodhë sipas ligjit sepse edhe sipas ligjit është kushtetues.

“Nëse bëhet hapja e Kushtetutës do të ketë kompromis si Asociacioni dhe shumë kërkesa tjera për komunitetin serb. Ne kemi analizuar në detaje për bazën juridike të transformimit të FSK-së, pra Kushtetua e tanishme e lejon ndryshimin e mandatit të FSK-së përmes ligjit. Nëse ky proces është çështje kompromisi si hapja e kushtetutës atëherë unë mendoj se duhet me ligj të behet transformimi i FSK-së sepse Kushtetuta nuk e kufizon forcën e sigurisë as në armatim, as me numër të pjesëtarëve e as me mandat. Këto janë krejt të hapura me Kushtetutën e tanishme, përveç emrit asgjë tjetër Kushtetuta nuk e ndalon tranfosmimim e FSK-së në ushtri me ligj. Unë jam për ndryshime kushtetuese vetëm nëse bëhen pa kompromise”, ka thënë ai.

Por zv/ministër i FSK-së, ka shprehur bindjen se procesi duhet të jetë kushtetues, pra synim janë ndryshimet kushtetuese.

“Në qeveri nuk ka rrugë të shkurt, jo rrugë befasuese për partnerët tanë. Ky proces kushtetues duhet të jetë hap për hyrje në NATO, nëse ky proces kushtetues qoftë përmes ndryshimeve ligjore ose edhe ndryshimeve kushtetuese e dëmton rrugën drejt NATO-s atëherë nuk është mirë i menduar”, ka thënë ai.

Por Vrajolli, thotë se zgjidhja e problemit të transformimit të FSK-së në raport me NATO-n duhet të bëhet duke treguar se çfarëdo procesi, si ai i ndryshimeve kushtetuese apo edhe ai ligjor do të jetë në korniza të legjislacionit të Kosovës, e nuk është duke u krijuar ligj ilegal jashtë kornizës kushtetuese të Kosovës.

“Qëndrimi i deritanishëm i partnerëve tanë ndërkombëtarë nuk ka qenë i arsyetueshëm. Unë nuk kam pa ndonjë argument bindës nga partnerët ndërkombëtarë se procesi i transformimit të FSK-së duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese sepse vetëm ai është i ligjshëm. Partnerët tanë nuk kanë arritur asgjë të prezantojnë që të na bindin se pse duhet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese të transformohet FSK-ja. Unë mendoj se partnerët tanë po kërkojnë të marrin dritën e gjelbër nga Beogradi për transformim të FSK-së përmes ndryshimeve kushtetuese”, ka thënë ai.

“Dritën e gjelbër nëse e merr nga Beogradi nuk është gjë e mirë sepse Serbia e jep atë vetëm kur është diçka në favor të tyre që nënkupton se është në favor të dobësimit të shtetësisë së Kosovës”, ka thënë më tej ai.