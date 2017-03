Mustafa rithekson: Ushtria vetëm në koordinim me SHBA-në dhe NATO-n

​Kryeministri i Kosovës, njëherësh kryetar i LDK-së, Isa Mustafa ka ritheksuar se ushtrinë do ta bëjnë, porse kjo do të ndodh vetëm në pajtueshmëri me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.

Këto komente, kreu i qeverisë dhe LDK-së, Isa Mustafa i bëri në shënimin e 27 vjetorit të themelimit të LDK-së në Prizren.

“Para nesh kemi sfida për të cilat ne dëgjojmë çdo ditë. E kemi sfidë themelimin e ushtrisë së Kosovës, e kemi përkushtimin tonë që ta themelojmë ushtrinë, por e kemi përcaktimin tonë po ashtu që këtë themelim ta bëjmë në pajtueshmëri dhe koordinim të plotë me SHBA-të, dhe me Aleancën Veri-Atlantike. Kjo assesi nuk nënkupton se ne shprehim mos qëndrueshmërinë tonë në themelimin e ushtrisë që atë ta bëjmë, por jemi të vendosur që t’i shfrytëzojmë të gjithë hapat në mënyrë që këtë ta koordinojmë me partnerët tanë strategjik sepse këtë vend e kemi bërë me këta partnerë”, tha Mustafa, raporton KP.

Mustafa po ashtu ka shprehur bindjen se shumë shpejt do të ndodh edhe liberalizimi i vizave, meqë Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret, përveç demarkacionit, për të cilin ka thënë se do ta kryejnë shumë shpejt. Madje, i ka akuzuar kundërshtuesit e marrëveshjes aktuale, se po duan ta ndalojnë këtë proces vetëm për t’i marrë meritat për vete.

po ashtu i bindur se ne duhet ta arrijmë liberalizimin e vizave që juve qytetarëve që jeni këtu, që keni familjarë tuaj në vendet perëndimore, ju rini që keni nevojë të merrni dije jashtë, qytetarëve që kanë nevojë të shkojnë të shërohen jashtë, atyre t’ua lehtësojmë që ata mos të qëndrojnë tre deri gjashtë muaj para ambasadave të huaja. Unë jam i bindur se marrëveshja e demarkacionit është marrëveshje e drejtë, kam i bindur që edhe ata që kanë krijuar kauzë kundër kësaj marrëveshje në momentin që t’ua japësh rastin që ta votojnë, do ta votojshin, por duan t’i marrin meritat vet. Prandaj problemi nuk është se a është marrëveshja e drejtë apo jo, por problemi është se dikush po e pengon këtë për arsye të meritave që këtë ta bëjë më vonë dhe mos ta bëjë sot”, theksoi ai.

Ndërsa, në anën tjetër, Haxhi Avdyli, kryetar i degës së LDK-së në Prizren, ka folur për qeverisjen në Prizren, për të cilën nuk kurseu kritika e akuza për shndërrim të këtij qyteti nga kryeqytet i kulturës, në kryeqytet të korrupsionit.

“Kryeqyteti kulturor i Prizrenit i cili quhet me këtë emër, por fatkeqësisht Prizreni është shndërruar në kryeqytetin e korrupsionit. Me keqardhje e themi këtë sepse nuk është në interesin tonë ta kemi një qytet të tillë por meqë qyteti udhëhiqet nga zyrtari më i lartë dhe zyrtarët tjerë dënuar apo të hetuar ky epitet mund t’i ngjitet Prizrenit, prandaj bashkërisht me ju ta ndryshojmë këtë gjendje dhe këtë qeverisje që ka mbretëruar këto vite në Prizren”, theksoi ai.

Me rastin e shënimit të 27 vjetorit të themelimit të LDK-së në Prizren, kanë aderuar edhe 300 të rinj në këtë parti.