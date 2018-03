Nga nesër më nxehtë

Pas disa ditësh të acarta, nga e premtja, më 2 mars, do të nisë ngritja e temperaturave në të dy vlerat ekstreme.

Sipas njoftimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga -5 deri -3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të lëvizin mes 3 dhe 4 gradë Celsius.

Këto vlera të temperaturave pozitive do të ndikojnë në shkrirjen e ngadalshme të borës gjatë ditës derisa gjatë natës dukuria e shkrirjes do të jetë më e ngadaltë meqë do të ketë vlera negative të temperaturave.

IHMK parashikon që të ketë edhe reshje shiu dhe bore me intensitet të dobët.

“Në mëngjes do të ketë ngrica të cilat do të vështirësojnë komunikacionin, kurse në shumë territore do të paraqitet edhe mjegulla si dukuri meteorologjike”, njofton IHMK.