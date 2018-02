SBASHK kundërshton MASHT-in për ndërprerje të mësimit

Derisa temperaturat pritet të bien deri në minus 16 gradë, Ministria e Arsimit ka marrë vendim që procesi mësimor të ndërpritet deri të hënën, për shkak të temperaturave të ulëta. Këtë vendim e ka kundërshtuar Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, raporton KTV.

Mësim nuk do të ketë deri të hënën.

Këtë vendim e ka marrë Ministria e Arsimit, për shkak të temperaturave të ulëta që po mbretërojnë në vend.

Por këtë vendim po e përqesh Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës.

Sipas Rrahman Jasharajt, moti nuk është aq i ftohtë sa për ta ndërprerë procesin mësimor.

Por ulje të temperaturave parasheh edhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Nata ndërmjet të mërkurës dhe të enjtes pritet të jetë e ftohtë. Temperaturat do të zbresin prej -14 deri -16 gradë, ndërsa gjatë ditës së enjte do të shënojnë vlerën prej -1 dhe 0 gradë celsius. Nga e premtja e tutje vlerat sipas grafikut do të rriten deri në 3, 4 e 5 gradë dhe me datën 8 mars vlerat do të shënojnë 10 gradë celsius.

Ndërsa vendimit për ndërprerje të mësimit po i gëzohet drejtori i shkollës ‘Drita’ në Rubovc të Lipjanit.

Ai thotë se objekti i vjetruar, në stinën e dimrit, ua vështirëson mbajtjen e mësimit.

Sipas ministrisë, ditët e humbura të mësimit do të zëvendësohen gjatë këtij gjysmëvjetori në konsultim me Drejtoritë Komunale të Arsimit.