Bytyqi thotë se kushtet e mira për parashkollorët lehtësojnë punën me nivelet tjera arsimore

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë , Shyqiri Bytyqi, mori pjesë në debatin e organizuar nga Komisioni Parlamentar për Arsim me temë “Rëndësia e organizimit dhe sfidat e edukimit parashkollor” në të cilin ishin të pranishëm edhe deputetët (anëtarë të këtij komisioni) dhe përfaqësues të institucioneve parashkollore,përfaqësues të Institutit Pedagogjik të Kosovës,përfaqësues të GIZ-it, Save the Children, etj.

Me këtë rast, ministri tha se kjo tryezë ka të bëjë me kategorinë e parashkollorëve, e cila është tejet e rëndësishme, të cilës duhet t’i kushtojmë kujdes të veçantë për arsye se këtu do të jetë edhe baza e synimit tonë të përbashkët që ta ngrisim cilësinë në arsim.

“Nëse ne do të arrijmë që në fazën fillestare të fëmijëve tanë moshës 0-6 vjeçare të krijojmë kushte dhe gjithëpërfshirje që fëmijët të fillojnë një edukim çfarë e meritojnë sot në Kosovë, shumë më lehtë do ta kemi edhe në nivelet tjera të sistemit arsimor në Kosovë”, tha Bytyqi .

Në vazhdim, ministri Bytyqi tha se MAShT do të angazhohet që të hartojë një legjislacion të qëndrueshëm, por do të insistojë edhe për një angazhim të përgjithshëm, “në mënyrë që të krijojmë kushte që të kemi një edukim gjithëpërfshirës, në veçanti moshën e fëmijërisë së hershme, një edukim i cili do të jetë në nivelin e duhur dhe me standarde evropiane”.

Ministri, po ashtu tha se në kuadër të Planit Strategjik për Zhvillimin e Arsimit 2017 /21 është edhe gjithëpërfshirja e fëmijëve në moshën e re, ndërsa tha se tani jemi në fazën e draftimit të koncept dokumentit për projektligjin për edukimin e fëmijëve në moshën e hershme.

Më tej, ai theksoi se është duke u hartuar edhe drafti për kurrikulën bërthamë për moshën 0-5 vjeç, për hartimin e të cilit janë angazhuar ekspertë vendorë e ndërkombëtarë.

MAShT, në këtë komunikatë, thotë se e ka për objektiv edhe trajnimin e stafit profesional të edukatoreve për moshën 0-3 vjeçar (rreth 100 sish) gjë që do të ndodhë gjatë periudhës prill –nëntor të këtij viti, si dhe trajnimi i edukatorëve për moshën 3-5 vjeçare, që planifikohet të zhvillohet gjatë periudhës korrik – gusht 2018, ku do të përfshihen 7 institucione publike.

Në fund, ministri Bytyqi vlerësoi se të gjitha këto flasin për synimin e përgjithshëm që edukimi parashkollor të ofrojë shumëllojshmëri të programeve, nivel të lartë profesional të punës me fëmijë, mundësi të shumta për zhvillimin optimal të fëmijëve tanë në moshën e re.