Sejdiu e pranon se ka pasur presion nga komandantët sa ka qenë në Ministri të Shëndetësisë

Ai thotë se gjithnjë ka gjasa që të ketë manipulime në Ministri të Shëndetësisë, por është menaxheri, Ministri, ai i cili duhet t’i rezistojë dhe t’i menaxhojë si duhet zyrtarët.

“Në kohën time ka pas arrestime për manipulime, nuk them se ka qenë gjithçka mirë”, ka thënë ai.

Ai e ka pranuar se ka pas presione nga komandantët dhe qeveritarët.

"Edhe në atë kohë por edhe sot vazhdon kjo dhe do të vazhdojë, por tash sa mundet të rezistojë menaxheri në atë varet krejt prej tij. Unë kam qenë i fuqishëm si Sekretar në kohën time sepse ligji mi ka lejuar dhe kam shkarkuar drejtorë të PDK-së dhe të AKK-së. Kam pas fuqi administrative me ligj dhe fuqi politike të kontrollit”, ka thënë Sejdiu përcjell Puls.

Sonte i ftuar i emisioni “Puls” ishte ish-Sekretari Permanent, tashmë në pozitën e Kryetarit të Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu.

Aty ka thënë se pret që deri më datën 28 shkurt të gjithë mjekët të aplikojnë që të jenë anëtarë të Odës së Mjekëve të Kosovës.

“Ndryshe nga data 1 mars të gjithë ata mjekë që nuk janë anëtarë të Odës së Mjekëve nuk kanë të drejtë të ofrojnë shërbime shëndetësore në territorin e Republikës së Kosovës. Ne ju kemi bërë me dije përmes inspektoratit me shkrim të gjithë mjekëve, menaxherëve të institucioneve publike dhe private shëndetësore që e bartin përgjegjësinë vet. Në bazë të ligjit mund të sanksionohen nga dënimet më të lehta e deri tek marrja e licencës”, ka thënë ai.

“Ne do të punojmë në bazë të ligjit edhe një gjë të tillë do ta bëjmë sepse ligji na obligon. Sektori publik do të paguajë anëtarësinë 1% e pagës bazë, pra diku 6 euro në muaj. Aty nuk futen as kujdestaritë, shujtat. Kurse mjekët e huaj do të paguajnë 250 euro në vit. Deri më tani 2500 mjekë kanë aplikuar nga 3000 sa japin shërbime në gjithë territorin e Kosovës”, ka thënë ai.

Sipas kreut të Odës së Mjekëve, kompetencat e këtij mekanizmi janë: mbikëqyrja etiko-profesionale e mjekëve me të cilën bëhet mbrojtja ligjore e mjekut por edhe e pacientit, pra ndarje e drejtësisë etiko-profesionale tek mjekët, mbrojtja e tyre ligjore por edhe mbrojtja institucionale e pacientit e cila, siç ka thënë ai, është keqpërdorur deri më tash.

“Kompetenca e dytë është edukimi i vazhdueshëm profesional i mjekëve, kompetenca e tretë është licencimi i mjekëve dhe e fundit është specializimet”, ka thënë ai.

“Dikush ka pas frikë t’i delegojë deri më tash nga Ministria e Shëndetësisë në Odën e Mjekëve edhe pse ligji e thotë decidivisht që Oda është përgjegjëse për këto kompetenca”, ka thënë Sejdiu, përcjell Koha.net.

Sejdiu ka shprehur dyshime se “në Ministri të Shëndetësisë dikush po përfiton nga licencimi i mjekëve, andaj këtë kompetencë Ministria nuk e ka liruar deri tash për Odën”.

“Nuk e di pse ende nuk po i lëshojnë kompetencën për licencimin e mjekëve nga Ministria tek Oda e Mjekëve, ka individë teknokratë në MSH që po tentojnë të mbajnë një copë për vete. Ligji i Odave e thotë se licencimi bëhet nga Oda e Mjekëve. Ministri i ri më ka thënë që është i gatshëm që t’i bartë ato por ne ende nuk ishim të gatshëm t’i marrim të gjitha”, ka thënë ai.