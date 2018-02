Të gjitha rrugët në Kosovë të kalueshme

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka bërë të ditur se pavarësisht motit me borë dhe temperatura të ulëta, rrugët magjistrale dhe autostradat në Kosovë janë të kalueshme, transmeton kp.

“Kompanitë e mirëmbajtjes nën mbikëqyrjen e menaxherëve tonë rajonal janë në detyrë. Rrugët që i takojnë Ministrisë së Infrastrukturës do të kenë vëmendjen e shtuar, por kjo nuk nënkupton që nuk jemi të gatshëm t'iu dalim në ndihmë edhe komunave në rrugët e tyre nëse kjo do të jetë e nevojshme. Rrini me vëmendje për ngrica sidomos gjatë natës ku temperatura do të jetë minus”, ka thënë Lekaj.