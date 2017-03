Thaçi: Vendimi për zgjedhjet e Serbisë do të merret në bazë të Kushtetutës

Serbia pritet që zgjedhjet presidenciale t’i mbajë edhe në Kosovë. Të paktën kështu është marrë vendim nga Komisioni Zgjedhor i Serbisë, që të hapë’ 90 vendvotime në Kosovë.

Megjithatë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë për KosovaPress, thotë se në ditët në vazhdim do të merret vendimi për këtë çështje, në bashkërendim me bashkësinë ndërkombëtare.

Ai theksoi se vendimi i institucioneve të vendit do të jetë vetëm mbi bazën e Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.

“Është një paradoks që përderisa vet serbët e Kosovës bojkotojnë institucionet, tash kemi një rrethanë të mundësisë për organizimin e zgjedhjeve apo kërkesës për organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Përgjigjen për këtë do ta dhënë institucionet në mënyrë unike në ditët e ardhshme dhe në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, por, çdo vendim do të jetë i bazuar në Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës ...që do të thotë se do të respektohet Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës”, tha Thaçi.

Javën që shkoi zyrtarë të Qeverisë së vendit patën paralajmëruar se gjatë kësaj jave do të merret vendimi nëse do të lejojnë ose jo mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë, porse ende nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim.

Kreu i shtetit në këtë intervistë ka folur edhe për tema tjera, siç janë vrasjet politike të ri-aktualizuara ditëve të fundit nga LDK-ja, komisionin për të vërtetën dhe pajtimin, si dhe hapat që do të ndërmerren në rast se nuk kalojnë në Kuvendin e Kosovës, Asociacioni dhe ushtria. Të gjitha këto do t’i lexoni në intervistën e plotë që do të publikohet nesër.