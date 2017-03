Qytetet që nuk do të kenë rrymë në ditët e ardhshme

KEDS-i të premten ka bërë të ditur orarin më të ri të reduktimeve në ditët e ardhshme për shkak të punimeve në rrjetin elektrik.

Ky është orari i plotë:

Prishtinë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 27,28.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në largpërçuesin 10 kV, në fshatin Dobratin-Pakashticë.

Më 27, 28, 29, 30,31, 03.2017 dhe më 01.04.2017 në TS 10/0.4 kV Letanci do të shkyçet:

Dalja 10/0.4 kV Bradash (Kodi:140000121188) prej orës 10:00 deri në orën 11:00 prej orës 13:00 deri në orën 14:00 dhe prej orës 16:00 deri në orën 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Bradash.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllos të tensionit të ulët.

Pejë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 28.03.2017 në NS 110/10(20) kV Peja 2 do të shkyçet:

10 kV Dardanija lll (51000012) prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesinrrugët: Dardania, Viktimat e Pejës dhe Kolonia.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në transformator.LOT 3.

Më 28.03.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

10 kV Agrokosova (50000007) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC-ja, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbja.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në transformator.LOT 3.

Më 28.03.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

10 kV Fusha e Pejes (5000009) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabegjani, Lluga, LLabjani dhe Bllagaj.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në transformator.LOT 3.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 27.03.2017 në NS 110/10(20) kV Dubrava do të shkyçet:

10 kV Onix (54000003) prej orës 09:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dubravë- Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë-e Xhamia, Dobrusha e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagjja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja dhe Delibegu.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave të thyera.

Më 27.03.2017 në NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

10 kV Dresniku (52000007) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë, Dresnik, Dollc, dhe Gremnikë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit dhe ormanit.

Më 27.03.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

10 kV Radavci (50000004) prej orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 26.03.2017 në TS 110/10 kV Deçani do të ketë shkyçje totale prej orës 00:45 deri në orën 01:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani - qyteti, Deçan -KEDS-i, Deçan -Policia, Deçan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK-ja, Demhasaj, Carrabreg, Isniq, Lebushë, Strellci i Epër, Strellci i Ulët, Lluka e Epërme, Llukë- Gecaj, Pozhari, Gllogjain, Shaptej, Lumbardhi, Isniqi, Ratisha, Gramaqeli, Mazniku, Lloqani, Dranoci, Sllupi, Vokshi, Polana, Poberxha, Prilepi, Rastavic, Baballoqi, LA Ramadani, Juniku, Jasiqi, Gjocaj, Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat, Prokolluku, Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë, Buqani, Lluka e Epërme 1 dhe Muçaj- Llukë,

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Më 26.03.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Romëve, Kulla, Hazba, Berishët, Sharra, Katuni i Ri, TS Bunari, Fabrika Bibita, Shkolla filolore, Instituti I/1, Instituti II, Instituti V, Standard, Ringovi 1,2,3, Krivogllava 1,2, Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Ceket, Motohia Remont, Demineret, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranes, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi,Tyrbeja, Bajraktaret, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabergjan, Lluga, LLabjan, Bllagaj, Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Peja ll do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotova, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë, Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja reserve TS-7/2, KFOR-i Italian, KFOR-i Argjentinas, Kisha Katolike, Ambullanca e stomatologjike, Dukagjini 1, TS 5 dhe Dukagjini 2, 2 Korriku, Jarina nga dalja shtëpia e kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaqeshma 1 dhe 2.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Gurrakoci do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekalël, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha e Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme, Ruhot, Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i vjetër, Gurakoc Musollët, Gurakoc, Prekallë, Trubohoci, Zabllaqi, Zallqi, Shalonovicë, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Drejë.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Fabrika e Baterive do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e baterive.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Me 26.03.2017 në TS 35/10 kV Fabrika e birrës do të ketë shkyçje totale prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e birrës.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-it.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ujësjellsi (Kodi:30035002) prej orës 08:00 deri në orën 10:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi, Lagjja e Omajve dhe Ademajve në Zhur.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

Më 26.03.2017 në TS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dogana -Vermicë (Kodi:30035007) prej orës 08:00 deri në orën 10:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurëthyesi Tahiri, Restorant Gurra, Restorat Mifa Bell, Vërmica 3, Restorant Vërmica, Resttorant Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 27.03.2017 në TS 35/10 kV Shtërpca do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi:40044005) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqa, Paloja, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brod.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV në fshatin Brod.