Deputetja Haxhiu sulmon Adriatik Kelmendin, thotë se po bën “presion mbi deputetët”

Gazetari e producenti në KTV, Adriatik Kelmendi i është përgjigjur akuzave të deputetes së Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu, që ka thënë se ai ka nisur një fushatë të presionit ndaj deputetëve për votimin e demarkacionit.

“E di, kam opinion për shumë gjëra. E di se nuk hezitoj që ta shpreh opinionin tim publikisht. E di edhe se kam qenë shumë i qartë në ato që mendoj edhe për situatën e fundit politike për demarkacionin. E dini edhe ju! Natyrisht, me secilin opinion dikush mund të pajtohet, ose të mos pajtohet. Të më sfidojë me kundërargumente, nëse i ka. Mirëpo, është krejt e pandershme, si dhe e papranueshme, që dikush të më çojë porosi publike në stilin që e paska përdorur sot një deputete!”, ka thënë Kelmendi në profilin e tij në Facebook.

“Porosia e saj: Kujdes se çka po flet, se nëse nuk pajtohem unë me atë që thua - të sulmoj me shpifje! Ky është kërcënim publik për mua dhe të gjithë atyre që guxojnë ta thonë mendimin e tyre hapur, siç garantohet edhe me Kushtetutën e Republikës. Më mirë heshtni se shpifim për ju dhe pastaj ju linçojmë. Jo, nuk kam asfarë lidhje me asnjë protestë. Nëse do të kisha - do ta bëja të ditur. Pra, deputetja po shpif! T’i mbetet për nder shpifja. Mua gojën nuk do të ma mbyllë as jo, siç nuk ma ka mbyllur askush deri më sot!”, ka thënë më tej Kelmendi.

Ndërsa gjatë ditës, deputetja Haxhiu, ka bërë një sërë statusash në Facebook, duke sulmuar Kelmendin.

“Në protestën e sotme u vërejt mungesa e Adriatik Kelmendit. Organizatorët duhet të jenë në ballë të protestave, e jo të fshihen në zyra. Like-at nuk ecin në Shesh”, ka shkruar fillimisht Haxhiu.

E me Kelmendin është marrë edhe me një status tjetër.

“Ka disa ditë që Adriatik Kelmendi ka nisur një fushatë dhe presion mbi deputetët e Kuvendit që të votojnë demarkacionin që i falë mbi 8200 ha, Malit të Zi. Kulmi i gjithë kësaj është kur në mënyrë të ulët mundohet të na krahasojë me Listën serbe dhe Rusinë. Fushata përbaltëse kundër nesh është e papranueshme! Duke qenë se Adriatiku, udhëheq emision në një televizion nacional, duhet të jetë neutral, profesionist dhe korrekt. Adriatiku e ka shumë lehtë kur bën thirrje për votim të një marrëveshje që falë territor! Nesër, pasnesër, ai nuk mban përgjegjësi as morale e as politike, besa as penale sepse janë deputetët që do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Sot, ende historia i mban mend emrat e njerëzve që kanë falur territor për karrige, njësoj është puna edhe me demarkacionin!”, ka shkruar Haxhiu.

“Unë i bëj thirrje të njëjtit që të ngrisë zërin ndaj problemeve reale të qytetarëve, kritikat t’i ketë në adresën e duhur dhe konstruktive dhe të ndal fushatën përbaltëse kundër Lëvizjes. Mandati i deputetit është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë presioni a detyrimi!”, ka thënë më tej ajo.