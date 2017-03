Mustafa: Projektligji për FSK-në do të dërgohet në Kuvend brenda afatit ligjor

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se Projektligji për FSK-në do të dërgohet në Kuvend brenda afatit ligjor.

Ai ka siguruar se i gjithë procesi për transformimin e FSK-së në ushtri do të bëhet në partneritet dhe koordinim të plotë me SHBA-në, NATO-n, si dhe institucionet vendore, transmeton KTV.

“Unë jam i bindur që ushtria duhet të bëhet, por këtë do ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë në bashkëpunim dhe partneritet edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n sepse ashtu e kemi themeluar FSK-në, e kemi ndërtuar në partneritet të plotë me SHBA-në dhe NATO-n. Unë mendoj se në këtë formë duhet të vazhdohet dhe askush nuk ka dëshirë që t’i ikë këtij partneriteti sepse vetëm në këtë formë ne do ta kemi një ushtri të mirëfilltë dhe unë mendoj se do të kemi një koordinim të gjitha institucioneve që kjo të bëhet në këtë formë dhe do të arrijmë ta bëjmë ushtrinë”, ka thënë Mustafa gjatë një vizite në Mitrovicë.