Edhe Vinca refuzon dekoratën e Thaçit

Shkrimtari Agim Vinca përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se ka refuzuar dekoratën e presidentit Hashim Thaçi.

Vinca ka thënë se për këtë dekoratë nuk është njoftuar zyrtarisht nga kabineti i presidentit ndërsa për nderimin që i është bërë, ka thënë ta ketë parë në listën e të dekoruarve të cilën e publikuan mediat.

Ditë më parë dekoratën e Thaçit e kanë refuzuar edhe Jakup Krasniqi, Rexhep Qosja, Veton Surroi, Fatmir Limaj, Bilall Sherifi, Rexhep Selimi, familja e Agim Zatriqit, Koha Ditore dhe radio Kosova e Lirë.

Ky është postimi i plotë i shkrimtarit Vinca:

KOSOVA PO VDES MORALISHT

(Dekoratat e 10-vjetorit të Pavarësisë)

Në disa portale në Kosovë këto ditë ka qarkulluar një listë me emrat e individëve dhe të institucioneve, të cilat Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, kishte marrë vendim t’i nderonte me rastin e 10-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.

Nga miq dhe të afërm të mi mësova se në këtë listë, në mesin e shumë personaliteteve të tjera, gjendet edhe emri im.

Prita që lidhur me këtë vendim të njoftohesha zyrtarisht, siç e do rendi, nga kabineti i Presidentit të Republikës, por një gjë e tillë nuk ndodhi.

Nuk e di si është vepruar me të tjerët, por unë deri në këtë çast nuk kam marrë as njoftim me shkrim, as telefonatë, as ftesë për ceremoninë e dorëzimit të dekoratës, asgjë.

Besoj se kjo është arsye e mjaftueshme për të mos e marrë shumë seriozisht këtë punë.

Nga ana tjetër, sjellja e këtillë tregon seriozitetin, në të vërtetë joseriozitetin e institucioneve tona shtetërore dhe të njerëzve që janë në krye të tyre, të cilët duket asnjë pune nuk i qasen me përgjegjësinë dhe seriozitetin e duhur.

Kështu, në mënyrë joserioze e të papërgjegjshme, ata e kanë drejtuar edhe vendin gjatë këtyre dhjetë viteve që lamë pas, duke degraduar gjithçka: ekonominë, arsimin, shëndetësinë, kulturën, artin, shkencën dhe duke e zhytur vendin në korrupsion, nepotizëm e varfëri.

Me udhëheqës të tillë, që nuk janë shtetarë, por pushtetarë, Kosova jo vetëm që stagnon në ndërtimin e shtetësisë së saj, por, për më keq, po vdes moralisht.

Dalzotësit e Kosovës sot janë bërë zotër të saj dhe sillen me të si të ishte pronë e tyre private.

Me keqardhje, Agim Vinca