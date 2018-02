Vuçiq: Nuk do të dal me propozimin “të dashur shqiptarë, ne ju japim gjithçka”

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi sonte se ai nuk dëshiron të marrë pjesë në asgjë që do të çonte në luftë, por edhe propozimi me të cilin do të dalë përpara qytetarëve të Serbisë në lidhje me Kosovën sigurisht që nuk do të jetë “të dashur shqiptarë, ne ju japim gjithçka”.

“Unë patjetër do të dalë me propozimin, pasi nuk isha frikacak edhe kur zbatuam reformat fiskale, për të cilat mburremi, por edhe për lëvdatat tjera. Do të kem guxim të them se cili është propozimi. Nëse nuk do ta kishim, do të kishim ngrirë konfliktin”, shpjegoi ai.

Vuçiq në mediat serbe, transmeton Ksp, vuri në dukje se shtrohet pyetja “nëse serbët për shkak të asaj se janë të zemëruar, për shkak të ‘agresionit’ dhe bombardimeve, do t’i prenë vetes edhe një dorë në të ardhmen”.