Thaçi sivjet pret marrëveshje “historike” me Serbinë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë për agjencinë e lajmeve “Reuters”, ka thënë se sivjet pret që Kosova të arrijë marrëveshje historike me Serbinë, përmes së cilës do të siguronte një ulëse në Kombet e Bashkuara.

Reuters shkruan se derisa Beogradi po i afrohet anëtarësimit në Bashkimin Evropian, autoritet serbe janë në presion për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, transmeton Koha.net.

“Marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë, e cila besoj se do të ndodhë në vitin 2018, do të jetë historike, marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të rezultojë me anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara”, ka thënë Thaçi në këtë intervistë me “Reutersin”.

Derisa agjencia e lajmeve përmend problemet mes Kosovës dhe Serbisë, Thaçi ka thënë se marrëveshja me fqinjin verior do të sillte normalizim të plotë mes shteteve, edhe pse, sipas tij, nuk do të kërkonte njohjen e shteteve.

“Reutersi” gjithashtu përmend edhe iniciativën për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, e cila sipas një raporti të Dick Martyt, është i përfshirë edhe vetë Thaçi.

“Është padrejtësi historike, por për hatër të partneritetit strategjikë me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe NATO-n ne krijuam atë [Gjykatën]”, ka thënë Thaçi.

“Kosova nuk ka asgjë për të fshehur”, ka shtuar ai rreth GjykatësSpeciale.

I pyetur nga “Reutersi” nëse do të shkonte po të ftohej si dëshmitar apo i akuzuar nga Gjykata Speciale, Thaçi ka thënë: “Presidenti ose çdo qytetar i këtij shteti nuk ka arsye që të jetë i frikësuar”.

“Ne kurrë nuk thyem ligjet e Kosovës ose ato ndërkombëtare. Ne luftuam kundër një diktatori, kundër një njeriu që kreu gjenocid”, ka thënë Thaçi duke iu referuar Sllobodan Millosheviqit.