Kush po i bën kampanjat më inovative në vend?

Fillimi i Vitit të Ri nuk do të merrte kuptim nëse konsumatorët besnikë të Fluidit nuk të kishin mundësinë që të përfitojnë nga surprizat pa limit.

Dy nga kampanjat më të rëndësishme të fundit të Fluidit përfshijnë kampanjën e Rc Cola #10mesazheKosovës, dhe atë të Red Rain #whatislove?.

Kampanja #10mesazheKosovës mundëson që të dëgjohet zëri i qytetarëve me anë të një mesazhi unik për 10-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Këtë mesazh duhet ta shkruani si koment në postimin e veçantë në faqen zyrtare të Rc Cola në FB. Dhjetë mesazhet me kuptimin më të mirë do të publikohen në TV edhe në billboards!

Kurse përmes kampanjës #whatislove? ju do të festoni ditën e të dashuruarve si kurrë më parë. Në platformën e vendosur tek New Born ju duhet të shkruani se çfarë domethënie ka dashuria për ty, të bëni një selfie me atë shkrim dhe më pas të postoni fotografinë në profilin tuaj në FB por të siguroheni që ai postim të jetë public në mënyrë që të shihet nga Red Rain. Pastaj do të zgjedhen 3 selfiet me thënien më të veçantë për t’i dhuruar fituesve një darkë të paharrueshme romantike. E veçanta e kësaj kampanje është se nuk ju limiton që patjetër të jeni në lidhje dashurie, andaj në darkë mund të shkoni me këdo që ua do zemra! Pas Prishtinës, kampanja #whatislove? vazhdon edhe në qytete tjera të Kosovës pas datës 13 shkurt.

Fluidi ju fton që të bëheni pjesë e kampanjave më inovative dhe të përcjellni aktivitetet në vazhdim sepse do të ketë edhe shumë befasi të tjera!

(Artikull i sponsorizuar nga Red Rain)

Kliko linqet për më shumë:



https://goo.gl/aaR61W

https://goo.gl/xd7G8E