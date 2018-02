Hahn: Normalizimi Serbi –Kosovë me marrëveshje detyruese – juridike

Komisionari europain për Zgjerim Johannes Hahn, pas takimit me kryeministren e Serbisë Ana Bërnabiq ka vlerësuar se dialogu i Beogradit me Prishtinën është i vështirë dhe, siç raportojnë mediet serbe, nuk dëshiron të paragjykojë cili do të jetë rezultati tij, transmeton Koha.net.

"Është shumë herët të thuhet se si do të materializohet normalizimi i marrëdhënieve, por është me rëndësi ai të bëhet me anën e marrëveshjes detyruese – juridike”, citon b92 të ketë thënë Hahn.

Serbia sot ka nënshkruar dy marrëveshje me të cilat Bashkimin Europian e përkrah Serbinë me 44 milionë euro për administrimin e kufijve dhe migrimin.