Hoti mendon se Demarkacioni ratifikohet këtë muaj, pret shpejt zgjedhje të reja

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, ka theksuar se tani është koha për vendime të prera në mënyrë që të mos pësojnë edhe më tutje qytetarët e vendit. Ai ka kërkuar nga koalicioni qeverisës që t’i marrë përgjegjësitë dhe t’i çojë proceset përpara siç është Demarkacioni.

“Kur është themeluar kjo qeveri është themeluar mbi bazën e kritikave mbi qeverinë e kaluar për Demarkacionin. Kurse tash prapë deputetëve ju ka sjellë e njëjta marrëveshje. Pra po vijmë te ajo që ne si LDK e kemi thënë vazhdimisht se kauza e Demarkacionit ka qenë e rrejshme dhe për këtë kanë pësuar qytetarët pasi nuk është bërë liberalizimi, e që është një proces që po zvarritet që prej 2015”, ka theksuar Hoti në transmetuesin publik .

Ai ka thënë se përgjegjësinë për marrëveshjen e demarkacionit e bart koalicioni qeverisës.

“Ne e dimë se koalicioni qeverisës nuk i ka të sigurta as 61 vota, por ai duhet të jetë bashkë në këtë marrëveshje dhe nëse është bashkë, ne normalisht do të ulemi për interesa të shtetit për të bërë 2/3 në Kuvendin e Kosovës. Me aq sa kam dëgjuar përveç PDK-së që mbetet në mbështetje të kësaj marrëveshje, partitë tjera nuk kanë lëvizur nga qëndrimet. Tani nuk është koha e manovrave politike për përfitime afatshkurta. Është koha për vendime të prera dhe për ta parë njëri – tjetrin në sy dhe për të pranuar një gabim që është bërë nga opozita e atëhershme, për dy vite rresht, duke i bërë të gjitha ato skandale në institucione të vendit e në rrugë dhe të pranojnë se është bërë një gabim shumë i madh dhe tani ta mbështesin këtë marrëveshje dhe të shohim se si do të lëvizin gjërat”, është shprehur Hoti, i cili beson se brenda këtij muaji do të vendoset përfundimisht për Demarkacionin dhe më pas të gjithë do të ulen së bashku për të vendosur për zgjedhje të reja, pasi sipas tij vendit i duhet një qeveri stabile dhe që kryen punë të mëdha.

Ai ka thënë se produktiviteti i kësaj legjislature është shumë i ulët në raport me planin e punës në masë të madhe aktiviteti i Kuvendit reflekton dinamikën e punës së Qeverisë. Hoti ka thënë se si LDK po punojnë çdo ditë për t’u përgatitur për zgjedhje të reja, për të cilat shpreson se do të ndodhin shumë shpejtë.

“Formati i Qeverisë së ardhshme do të përcaktohet para zgjedhjeve. Qysh tani jemi duke punuar në një platformë qeverisëse. Unë shpresoj që zgjedhjet do të vijnë shumë shpejtë. Ne do të vendosim korniza të qarta qysh para zgjedhjeve, një qeveri proevropiane, ku do t’i kemi të qarta gjërat për temat e mëdha”, ka shtuar Hoti.