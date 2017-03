Limaj: Opozita fiton zgjedhjet, s’ka PDK-LDK në pushtet

Sipas Fatmir Limajt, kryetarit të Nismës, nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet partia e tij do të fitonte së paku 8 për qind.

Limaj në Interaktiv të KTV-së ka kundërshtuar sondazhin e fundit të publikuar nga Vetëvendosje që këtë lëvizje e nxirrte si forcën e parë politike, ndërsa partinë e Limajt e linte jashtë Kuvendit. Ai thotë se është i bindur se partia e tij do të fitojë së paku dhjetë ulëse në Kuvend.

“Nëse shkojmë sot në zgjedhje, ne kemi 8 për qind, apo 10 deputetë. Besoj që secila parti politike mban sondazhe. Edhe ne bëjmë, por të brendshme jo publike. Herë në nivel vendi herë në komuna”, ka thënë ai.

Bindje ka shprehur edhe në ndryshimin e qeverisjes duke thënë se qytetarët më nuk do të votojnë për koalicionin aktual qeverisës.

“Opozita e ndarë fiton zgjedhjet. Nesër në zgjedhje e them me bindje se qytetarët me shumicë po rreshtohen kah opozita. Kërkesa për ndryshim pushteti është rritur. Ne me AAK-në do të dalim të parët. Por edhe nëse fiton VV-ja është vullneti i popullit dhe duhet të pranohet. LDK-PDK do të jenë në opozitë. Jam i bindur”, ka shtuar ai.

Limaj po ashtu ka deklaruar se partia e tij, sipas sondazheve, është e para në Prizren. Ka thënë se Nisma në këtë komunë do të garojë me deputetin Zafir Berisha.