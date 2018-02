Joksimoviq: Kapitulli 35 i fundit, marrëveshja në fund të procesit

Ministrja serbe për Integrime evropiane Jadranka Joksimoviq ka deklaruar sot se në kornizën negoicuese për Serbinë shkruan qartë se Kapitulli 35 në negociatat me BE-në e që ka të bëjë me Kosovën, do të mbyllet i fundit dhe ai supozon se marrëveshja detyruese juridike me Prishtinën, që sipas saj është kusht i ri, do të arrihet në fund të procesit, pak para anëtarësimit, transmeton Koha.net.

"Për këtë arsye në Strategji nuk është afat i kushtëzuar viti 2019", citon tanjug të ketë thënë Joksimoviq duke mohuar konfirmimet në media se viti 2019 është viti kur duhet nënshkruar marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës.

Ajo thekson marrëveshja në fakt duhet të dalë nga dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës dhe ka përsëritur qëndrimin e Serbisë se nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe “se mu përmes dialogut kërkohet zgjidhje e qëndrueshme që do të sillte deri te normalizimi".