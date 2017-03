Autostrada Nish – Merdar kushton 800 milionë euro

Ministrja serbe e Ndërtimtarisë, Komunikacionit dhe e Infrastrukturës e Serbisë Zorana Milhajloviq ka deklaruar se autostrada nga Nishi deri në Merdar, të cilën do ta ndërtojnë Serbia dhe BE, do të lidhë 100 mijë qytetarë të rrethit të Toplicës me korridorin 10, serbët e Kosovës do t’i lidhë me Nishin e do t’i lidhë edhe serbët e shqiptarët, transmeton Koha.net.

"Kjo rrugë është e gjatë 77 kilometra, do të kushtojë 800 milionë euro”, citon b92 të ketë thënë Zorana Mihajloviq duke shtuar se Serbia me të do të ketë edhe një dalje në Adriatik, në Durrës.