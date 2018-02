Shkup, 2 shkurt - Ministrja maqedona e Mbrojtjes Radmilla Shekerinska sot do të qëndrojë për një vizitë në Kosovë. Ajo do të pritet me një ceremoni ushtarake nga Forca e Sigurisë së Kosovës, ndërkaq do të vizitojë edhe qendrën për studime universitare në kazermën “Adem Jashari”.

Shekerinska do të takojë edhe kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj.