Sejdiu e akuzon Mustafën për “shkatërrim në Qeveri”

Nënkryetari i komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu ka adresuar kritika dhe akuza të shumta kundër kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, transmeton koha.net.

Sejdiu, në facebook, ka numëruar ato që ai i ka quajtur dështime të Musfafës derisa ka qenë në krye të Prishtinës, ndërsa ka bërë bilancin e atyre që i ka quajtur suksese të Vetëvendosjes gjatë qeverisjes në kryeqytet,

I dyti i Prishtinës e ka akuzuar të parin e Ekzekutivit të vendit për “shkatërrim në Qeveriu”.

Kështu ka shkruar Sejdiu në Facebook:

E mbaje ne mend 3 Janarin e vitit 2014, pasi Isa Mustafa kishte qeverisur per 7 vite Prishtinen, kur per here te pare vizitova Qendrat e Mjekesise Familjare, kur vizitova Trafikun Urban me 5 autobusat e mbetur, cerdhet e Prishtines (ato 7 qe kishin mbetur prej kohes se Titos), e qe besa edhe laboratoret qe nuk ishin fare ne shkolla fillore, me pastaj sportelet ne administrate dhe rendet e qytetareve duke shpenzuar ore te tera per nje certifikate te lindjes, krejt keto i mbaje ne mend.

Sot keto te gjitha jane rregulluar, dhe ate per 3 vite!

Ndersa, ti Kryeminister, tash po e bene te njejtin shkaterrim ne qeveri, me po te njejtit njerez por edhe prej aty shpejt kemi me te largu e shtetin prej llojit tend me shpetu.

