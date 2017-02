Meta uron Veselin, rikujton sakrificat për Pavarësinë e Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, z. Ilir Meta, i ka dërguar sot një mesazh urimi kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës z. Kadri Veseli me rastin e 9-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

Më poshtë, teksti i plotë i urimit të kryeparlamentarit të Shqipërisë për homologun në Kosovë:

I nderuar zoti kryetar,

Me rastin e 9 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës më lejoni t’Ju përcjell urimet më të përzemërta dhe më të ngrohta në emër të Kuvendit të Shqipërisë.

Sot i gjithë kombi shqiptar kujton me mirënjohje të thellë të gjithë ata që sakrifikuan për pavarësinë e Kosovës, ndaj sot nderojmë me krenari, së bashku me të gjithë qytetarët e Kosovës, mençurinë vizionare të Presidentit Ibrahim Rrugova dhe përulemi me respekt të thellë ndaj heronjve të UÇK-së me Komandantin Adem Jashari në krye.

Sakrifica e pamasë e tyre na detyron të gjithëve të shumëfishojmë përpjekjet tona me qëllim që Shteti i Kosovës të ecë përpara në misionin kombëtar të shtimit të njohjeve ndërkombëtare, forcimit demokratik institucional dhe të avancimit në agjendën e sigurt euro-atlantike.

Në këtë drejtim, Ju siguroj për mbështetjen e plotë të Kuvendit të Shqipërisë, dhe duke mirëpritur vizitën Tuaj zyrtare ditën e hënë në Tiranë, unë besoj fort se ajo do të rikonfirmojë bashkëpunimin gjithnjë e më cilësor mes Tiranës dhe Prishtinës.

Duke Ju shprehur edhe një herë urimet e mia më të sinqerta, si dhe dëshirën për paqe, zhvillim e prosperitet për të gjithë qytetarët e Kosovës, Ju lutem pranoni, i nderuar z. Veseli, ndjenjat e konsideratës time më të lartë.

