Moti sot në Kosovë me reshje bore

Instituti hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se nëpër disa territore të caktuara do të ketë reshje bore të intensitetit mesatar, mirëpo gjatë ditëve tjera të javës nuk parashikohet të ketë reshje të asnjë trajte.

“Temperaturat minimale do të zbresin deri -7 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të ngjiten deri në 7 gradë Celsius. Shtypja atmosferike do të rritet mbi vlerat e normales duke krijuar kushte edhe për mjegull. Mëngjeset do të jenë me ngrica të cilat do ta vështirësojnë zhvillimin normal të komunikacionit”, thuhet në njoftim.