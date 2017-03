Sonte në Rubikon i ftuar Lutfi Haziri

Sonte për Rubikon flet nënkryetari i LDK-së, njëherësh kryetar i Gjilanit, Lutfi Haziri.

A ka qëndrime LDK-ja për formimin e ushtrisë dhe a ka pasur komunikim të mëhershëm mes partnerëve të koalicionit qeveritar rreth ligjit? Cila është qasja ndaj demarkacionit? Çka me dialogun me Serbinë dhe çka me pretendimet se së shpejti do të ketë zgjedhje të parakohshme?

Për këto dhe më shumë, sonte flet numri dy i LDK-së, Lutfi Haziri.