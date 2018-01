MASHT-i s’e ka pyetur fare UP-në për Udhëzimin Administrativ për avancime të stafit

Krye në vete e pa u konsultuar fare me Universitetin e Prishtinës, MASHT-i e ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ për Parimet e njohjes së platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension.

Prorektorja e UP-së, Myrvete Badivuku, ka qenë e ftuar në “Express Intervistën” në KTV, ku ka treguar se askush nga menaxhmenti i UP-së nuk është konsultuar nga Ministria e Arsimit për dokumentin me të cilin do të avancohet stafi i institucionit më të lartë të arsimit publik në vend.

“Universiteti i Prishtinës ishte duke punuar në Rregulloren e vet për avancime, dhe gati në përfundim të saj erdhi kërkesa nga MASHT-i që ajo të mos miratohej në Senat, sepse do të nxirret një Udhëzim Administrativ. Ne nuk e dimë se çfarë përmban ai Udhëzim Administrativ”, ka thënë Badivuku, vetëm pak minuta pasi ministri Shyqiri Bytyçi ka nënshkruar e MASHT ka bërë publik këtë UA. LEXO KËTU

“Prorektorët kanë qenë të ftuar për grupin punues për ndryshimin në Ligjin për Arsimin e Lartë. Por askush nuk është konsultuar as nuk është ftuar në grupin punues për Udhëzimin Administrativ”, ka thënë Badivuku, përcjell Koha.net. “Ju tash më treguat se qenka nënshkruar, e ne do ta shohim. Ne kemi qenë vazhdimisht të hapur për bashkëpunim, jo vetëm me Ministrinë e Arsimit, por edhe me institucionet tjera. Ka mundur të shkojë më mirë ky koordinim, por megjithatë edhe tash ne do të mbesim të hapur për të bashkëpunuar”, ka thënë tutje ajo.

Badivuku është pyetur edhe rreth vendimit të fundit të ministrit Bytyçi për të shkarkuar 4 anëtarët e vet në Këshillin Drejtues të UP-së. Prorektorja ka thënë se nuk mundet ta komentojë këtë vendim, por ka folur për bashkëpunimin, sipas saj korrekt, që ka pasur menaxhmenti i UP-së me Këshillin Drejtues, të cilit i printe Ismet Salihu, i emëruar nga MASHT-i.

“Është e drejtë e ministrit me vendos për shkarkimin e anëtarëve të vet në Këshill. Unë nuk mund ta komentojë atë, por mund të flasë për kontributin e tyre, meqë vazhdimisht kam qenë në bashkëpunim dhe pjesëmarrëse në mbledhjet e Këshillit Drejtues. Bashkëpunimi jonë ka qenë jashtëzakonisht korrket, dhe anëtarët e Këshillit Drejtues kanë qenë shumë bashkëpunues”, ka thënë Badivuku, derisa është ndalur për të numëruar ato që i ka quajtur punë të mira të përbashkëta të menaxhmentit me Këshillin. Ka përmendur këtu hartimin e shumë rregulloreve, ndër to edhe atë për të ardhura personale të stafit të UP-së, siç ka thënë ajo një çështje mjaft e kritikuar në publik.

“Kemi miratuar edhe Planin Strategjik për tri vitet e ardhshme”, ka thënë ajo.

Badivuku ka folur edhe për bursat e studentëve. Vendimi i Këshillit Drejtues për t’i zvogëluar bursat ngjalli jo pak reagime në mesin e studentëve.

“Për nivelin e bursave vendos Këshilli Drejtues, duke u bazuar në atë se sa është fondi për transfere dhe subvencione”, ka thënë ajo.

Badivuku ka thënë se menaxhmenti po mendon që në të ardhmen të ndërtojë një sistem anti plagjiat përmes të cilëve mund të parandalojmë dukurinë, siç e ka cilësuar edhe vet, negative të shitblerjes së diplomave e plagjiaturës.

Sa i përket shqetësimit tjetër publik, për mospjesëmarrjen e rregullt të profesorëve në ligjërata, Badivuku ka thënë se “prej semestrit të ardhshëm do të fillojmë me aktivizimin e sistemit elektronik për regjistrimin e vijueshmërisë edhe të profesorëve edhe të studentëve”.

“Në bazë të kësaj do të kemi një pasqyrë të saktë të asaj se kush po e mban e kush jo mësimin. Në të njëjtën kohë po bëjmë përpjekje që këtë ta rregullojmë edhe përmes dekanëve”, ka thënë ajo.