Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë ditët në vijim dhe gjithashtu orarin e tyre, transmeton Koha.net.

Prishtina

1.

Më 20.01.2018 në NS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Podujeva 1 prej orës 11:00 deri në ora 11:15 dhe nga ora 15:00 deri në ora 15:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :Rr.Skenderbeu, Rr.Brigadat (Një pjesë), Ujësjellësi i qytetit .

Ndërsa NS 10/0.4 kV Tabet do të ndërprehet: prej orës 11:00 deri në ora 15:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Qëndresa, (një pjesë ) rr. Skënderbeu.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje e domosdoshme për shkak të ndërrimit të ormanit 0.4 [kV] në NS 10/0.4 kV Tabet.

2.

Më 21.01.2018 në NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Albana prej orës 10:30 deri në ora 12:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardhi i Vogël, Albana e Vogël, Sllatina e Vogël II, Albana e madhe te Shaljanët dhe FSK-ja .

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i grupeve matëse.

3.

Më 21.01.2018 në NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Apollonia prej orës 10:30 deri në ora 12:15

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Apollonisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i grupeve matëse.

4.

Më 21.01.2018 në NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bardhi I Madhë prej orës 10:30 deri në ora 12:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i grupeve matëse.

5.

Më 21.01.2018 në NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pozhegu prej orës 12:15 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: PTK-ja dhe Banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i grupeve matëse.

6.

Më 21.01.2018 në NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Miradi e Epërme prej orës 12:15 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Miradi e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i grupeve matëse.

7.

Më 21.01.2018 në NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vragoli prej orës 12:15 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompen FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i grupeve matëse.

8.

Më 22.01.2018 në NS 110/35/10kV Palaj do të ketë ndërprerje totale: prej orës 10:30 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti i Obiliqit (një pjesë), Mazgit i Epërm, Mazgit i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovicë, Subotiq, Kijac, Fidanishta, Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hadja, Hamidia, Bivolaku te Berishët, Lajthishta, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc,

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i sistemeve matëse.

Ferizaj

1.

Më 22.01.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenicës prej orës 08:00 deri në ora 11:00 dhe prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmir.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave dhe shtrirja e përçuesit.

Prizreni

1.

Më 22.01.2018 në NS 35/10kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hoqa e Qytetit prej orës 11:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë. Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik dhe Billushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Më 20.01.2018 në NS 110/35/10kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bodrumi prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazreku, Kojusha, Nasheci, Gurshita, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zymi.