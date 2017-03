Molliqaj: Sipas “Omnibus”, kompanisë së angazhuar nga ne, Vetëvendosje del partia e parë

Sekretari Organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Molliqaj, në një konferencë për media ka prezantuar matjet e opinionit publik që e ka bërë organizata “Omnibus”.

Sipas këtij hulumtimi, që është bërë në muajin mars, në pyetjen se për cilën parti do të votonin qytetarët, sipas Molliqajt, del se Vetëvendosja ka dal e para me 29 për qind e pasuar nga PDK me 18.4 për qind, LDK me 16.4 për qind, etj, raporton KP.

Molliqaj tha se për këtë matje të opinionit publik organizata “Omnibus” është paguar me 1 mijë e 600 euro nga Vetëvendosje ndërsa ajo vepron në Kosovë tash e 15 vjet.

“Omnibus”, sipas Molliqajt, në këtë matje e ka bërë pyetjen edhe se për cilën parti kanë votuar në vitin 2014 ku për PDK-në kanë votuar 26.40 për qind, për LDK-në 18.4 për qind, Vetëvendosje 15 për qind, AAK 11.60 për qind dhe AKR me 16.4 për qind.