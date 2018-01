Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

1.

Më 20.01.2018 në NS 35/10kV Besia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Luzhan (Kodi: 10013011 ) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci-1(te Villa Natyra, Vërbovcët, Lupçi i Poshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli dhe Kazerma e FSK në Vranidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 400kVA në Kikollët Lupçi i Ulët.

2.

Më 20.01.2018 në NS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi: 16021002 ) prej orës 12:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12m për zhvendosjen e shtyllave në NS 35/10kV Drenasi për KOSTT-in.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.01.2018 në NS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Preoci(Kodi: 10000001 ) prej orës 12:00 deri ne ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Preoci, Llapnasella, Lagjja Marigona, Spitali i Zemrës EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic dhe Auto Mekanika.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i pozicionit të trafostacionit.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 20.01.2018 në NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

2.

Më 19.01.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime sipas projektit Dubovë e Madhe -Pejë.

3.

Më 20.01.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i dy trafostacioneve të reja.

4.

Më 20.01.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebushë, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllove të tensionit të mesëm, kryerjen e lidhëseve vazhduese dhe kokave kabllovike.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 20.01.2018 në NS 35/10kV Shupkovc do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kqiqi (Kodi: 71074002) prej orës 10:00 deri në ora 10:30 si dhe nga ora 15:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kqiqi, Shupkovci, Zasellë dhe Smrekonica.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit 0.4kV në Kqiq.