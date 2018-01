Ndërprerjet e rrymës në disa qytete të Kosovës për ditët e ardhshme

KEDS-i ka paralajmëruar ndërprerje të rrymës në disa qytete të Kosovës për ditët e ardhshme.

Më 19 janar ndërprerje do ketë në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet: Dalja 10 kV Nr. 18 Arbëria 2 (Kodi: 12000012 ) prej orës 09:00 deri ne ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Arbëria, një pjesë.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS të ri.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit.

Më 18.01.2018 në NS 110/10(20) [kV] Prishtina-5 do të shkyçet dalja 10 kV J05 Bardhoshi (Kodi: 13000001) prej orës 11:00 deri në ora 11:15 dhe prej orës 14:00-14:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

NS 10/0.4 kV Bernica e Epërme-1 (Kodi 13000001004) do të mbesin pa energji elektrike prej orës 11:00-14:15.

Arsyeja e shkyçjes: Shkyçje e domosdoshme për shkak të ndërrimit të ormanit 0.4 [kV] në NS 10/0.4 kV Bërnica e Epërme-1.

Më 20.01.2018 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004 ) prej orës 09:00 - 12:00 dhe 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Eliminimi i vërejtjeve të komisionit për Pranimin Teknik.

Më 19.01.2018 në TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001 ) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave 12m.

Më 19.01.2018 në TS 35/10kV Besia do të ndërprehet dalja 10 kV Luzhan (Kodi: 10013011 ) prej orës 11:00 deri ne ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci-1(te Villa Natyra, Vërbovcët, Lupçi i Poshtëm, Vranidollin, Tenezhdoll, Kazerma e FSK në Vranidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Permontimi i shtyllave 10kV në daljet në fshatin Lupç.

Më 19.01.2018 në TS 35/10kV Klina do të ndërprehet dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Tërsteniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrmi i izolatorëve VHD dhe pastrimi i trasesë.

Më 19.01.2018 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 08:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje konzollave, izolatorëve dhe shtrirje të përçuesit.

Më 19.01.2018 në TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet dalja 10 kV Dalja e TS Nr-1 (Kodi: 60060003) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Mulliri, TS Teatri, TS Agrohermes dhe TS A - Fix .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

Më 19.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet: Dalja 10 kV Komprresori.-Medicina punes (Kodi: 80080031) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kompresori dhe Medicina e punës.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit tiroidal 50/1A si dhe shqyrtimi i M.R.

Më 19.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet: Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve VHD.

Më 18.01.2018 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet: Dalja 10 kV Intermed (Kodi: 81000032) prej orës 11:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrezinë (një pjesë), rr.Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshin konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ndërprerësit në daljen Intermedia.

Më 19.01.2018 në TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet: Dalja 10 kV Zjarrfikësit (Kodi: 30033011) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Mulliri, TS Teatri, TS Agrohermes, TS A - Fix .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

Më 19.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet: Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Doberdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosjen e shtyllës dhe lëshimin e trafostacionit të ri.

Më 19.01.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet: Dalja 10 kV Zona Industriale (Kodi: 41000009) prej orës 14:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

e ndërprerjes: Energjizimi i TS të ri.

Më 19.01.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet: Dalja 10 kV Varoshit (Kodi: 40042005) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit, ndërrim shtyllash dhe i izolatorëve.

Më 19.01.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet: Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 08:00 – 11:00 dhe prej orës 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: montimini i shtyllave, konzollave dhe i përçuesit.

Më 19.01.2018 në TS 110/6kV Hani i Elezit do të ndërprehet: Dalja 6 KV (Kodi: 420000) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteza H.Elezit, Shkolla fillore, Shkolla e mesme, Hekurudha, Banesa Jahush Kuka. Glloboqica, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqt, Bravët, Lagje Kollomoqe, Fabrika Sugjukut, Seqishta, Krivenikë, Gurthyesit Gur i bekuar, Terminali Doganor, Fabrika Stiroporit. Paldenica, Pompa "Alba Oil", Axhamët, Dimca, Dremjakë, Vlashët nga Llapori, Pompa Shell dhe Dalja 0.4kV nga Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

Më 18.01.2018 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet: Dalja 10 kV Fshatrat -Voskopoja (Kodi: 40043001) prej orës 09:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllës së drurit me shtyllë betoni.