Vendet që do të mbeten pa energji elektrike

KEDS-i, të martën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.01.2018 në NS 35/10kV Fushë Kosovë do të ndërprehet:

10 kV Zona Industriale Vragoli (Kodi:15018014) prej orës 12:00 deri në 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Petrol Company, Shtypshkronja "Zeri", Asllani dhe Dimi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga Petroll Company.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 18.01.2018 në NS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

10 kV Spitali (Kodi: 81083028) prej orës 10:30 deri në 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali Regjional i Gjakovës dhe 4 konsumatorë komercialë – biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i hersit të transformimit.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.01.2018 në NS 110/35 kV Shupkovc do të ndërprehet:

35 kV Mitrovica 2 (Kodi: 710750) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërnicë, Pirq, Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë; qyteti lagjet: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci, nje pjesë e Lagjes Shipol dhe Fabrika e Ujit, rrugët: Sali Çeku, Haki Misini, Ehat Prekazi, Lekë Dugagjini, Mbretëresha Teutë, Mulla Ilaz Broja, Konstandin Kristoforidhi, Ahmet Selaci, Plava, Sylejman Shala, Martin Cana, Muharrem Gashi, Shala, Mehmet Aqif Ersoj, Gucia, Migjeni, Zahir Pjaziti dhe Mbreti Bardhyl, Lagjet Parku i Solanës dhe Vaganica, Lagjja "Migjeni", Lagjja "Stadioni”, Zhabar i Ulët, rrugët: Ymer Berisha, Rexhep Dedia, Hajr Haxhia, Mursel Boletini, Ali Gaxha, Safet Boletini, Xhevat Isufi dhe Sherif Tërrstena, Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe qendren e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimet e sistemeve matëse.

2.

Më 17.01.2018 në NS 110/35 kV Shupkovc do të ndërprehet:

35 kV Shupkovc 1 (Kodi: 710740) prej orës 13:30 deri në 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja, Selaci, Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh, Qendra e Qytetit, Pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica, ETC, Emona City, Fabrika e pjimeve, Çarli, Parku i Biznesit, Terminali, Furra, Zyra Administrative e Veriut, Gorenje, Betonjera Burimi, hotel Vivalux, Lagjja e Shangajit ( Livadhit ), Lagjja engleska, Kolloni, Majdani, Cenaj, Stacioni i Pompave Tuneli i Parë, PTK- Ambulanta Tunel i Parë, Universiteti i Mitrovicës, Muzeu i Kristaleve dhe Mineraleve, ShF. Elena Gjika, QMF "Nexhat Çuni" dhe UM Isa Boletini.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimet e sistemeve matëse.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.01.2018 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

10 kV Fidanishtja (Kodi: 71075003) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Fidanishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Kulla ABB- Tavnik.

2.

Më 18.01.2018 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

10 kV Iber Lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 10:00 deri në 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Zhabar.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.01.2018 në NS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

10 kV Rugova(Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova, Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP dhe ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.01.2018 në NS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

10 kV Breza (Kodi: 40044003) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma “INLINE ENGINEERING”.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.01.2018 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kraishta (Kodi: 41000002) prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogel, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit në TS Bujan.