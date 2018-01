Vendet që mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim

KEDS-i ka njoftuar për ndërprerjet e energjisë elektrike në vende të ndryshme të Kosovës.

Kësisoj, në Ferizaj më 17.01.2018 në do të ndërprehet:

· LP 35 kV Silkapori (Kodi:400450) prej orës 12:00 deri në 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort. Renova, Dauti comerc Kivo, X-Fort.

Arsyeja e ndërprerjes: Pas montimit të ndarësit linjor në shtyllën metalike EX, duhet të realizohet kyçja e stabilimentit shpërndarës i cili furnizon bazën e asfaltit për Bektell-Enkan- Komogllavë.

Më 17,18,19,20.01.2018 në NS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Emin Duraku (Kodi: 40040002005) prej orës 09:00-12:00 dhe 14:00 -17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e TS Emin Duraku.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllos dhe kyçje e konsumatorëve.

Gjakovë

Më 16.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· TS 20 (Kodi: 80080013345) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e TS 20.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdimi i punimeve per ngritjen e shtyllave TU.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 17.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mulliri(Kodi: 80080030) prej orës 10:30 deri në 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Rroni Fer SH.P.K., D.I.E. Duraku 2, Ferralli, Mulliri, depo Agimi dhe Armatex.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit tiroidal 50/1A; shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 17.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Jatex (Kodi: 80080025) prej orës 12:00 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jatex.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit tiroidal 50/1A; shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prishtina

Më 17,18.01.2018 në TS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Orllani (Kodi: 14015002) prej orës 09:00 deri në 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2,Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti,

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

Më 17.01.2018 në TS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV j 41 Matiqani (Kodi: 19000041) prej orës 11:00 deri në 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Mati 1, 2, 3, 4, Zllatar dhe TS Rezervuari 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave 10 kV.

Më 17.01.2018 në TS 35/10 kV Besia do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Lluzhan (Kodi: 10013011) prej orës 11:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci-1(te Villa Natyra), Vërbovcët Lupçi i Poshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli dhe Kazerma e FSK në Vranidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i ormanit 400 kVA.

Pejë

Më 16.01.2018 në TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rugova(Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP-it dhe ndërrim i shtyllave.

Më 17.01.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 09:00 deri në 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniq (një pjesë), Lebushë, Strellc i Epërm, Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllove të tensionit të mesëm.

Më 16.01.2018 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00 -18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova për daljen Klinavc.

Më 16.01.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Strellc i epërm-Kulla (Kodi: 53000004023) prej orës 09:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një pjesë e konsumatorëve të fshatit Strellci i Epërm.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllove të tensionit të mesëm.

Më 16.01.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· NS 35/10 kV Isniqi(Kodi: 530570) prej orës 10:00-10:10 dhe prej 14:00-14:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj, Manastiri i Deçanit, Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave, Metaliku-Ukajt, Gogaj AG, Parketara, Hulaj, Pushimorja, Bletaria, TS Zukajt, Hotelet dhe Kaqorraj Beton.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit të fuqisë.

Mitrovicë

Më 17.01.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bajri (Kodi: 71075004) prej orës 10:00 deri në ora 12:00



Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Lagjja Bajr dhe Frashër.



Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i një konzolle të 10kV eliminimi i rrezikshmërisë.