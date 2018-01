Vendet që mbesin pa energji elektrike në ditët në vazhdim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa energji elektrike në ditët në vazhdim.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 13.01.2018 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drejtimi "Qyteti” (Kodi:40043005) prej orës 10:00 deri në 10:30 si dhe nga ora 15:30 deri 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qytetit të Kaçanikut, TS Komiteti, Gjimnazi, Hekurudha dhe Dushkaja.

- TS 10/04 kV “Vakufi” kODI (40043003220) do të mbesë pa tension prej orës 10:00 deri 16:00

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e TS “Bajrush Nuredini” si dhe TS “Bardhi” në TS të ri Vakufi.

- TS 10/04 kV “Bajrush Nuredini” Kodi(40043003221) do të mbetet pa tension prej orës 10:00 deri 16:00

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e TS “Bajrush Nuredini” si dhe TS “Bardhi” në TS të ri Vakufi,

- TS 10/04 kV “Bardhi Kodi(40043003222) do të mbetet pa tension prej orës 10:00 deri 16:00

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e TS “Bajrush Nuredini” si dhe TS “Bardhi” në TS të ri Vakufi.

Gjakovë

Më 16.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV IMN (Kodi: 80080027) prej orës 10:30 deri në 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: IMN.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi I Transformatorit tiroidal 50/1A; shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 16.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kompresori -Medicina punës (Kodi: 80080031) prej orës 12:00 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kompresori-Medicina e punës.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit tiroidal 50/1A; shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizren

Më 15.01.2018 në TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Pirana (Kodi: 30034008) prej orës 10:00 deri në 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Piranë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i grupit matës.

Më 16.01.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ortakoll 1 (Kodi: 30000002) prej orës 12:00 deri në 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin lagjet: Ortakoll 1,Ortakoll IV, Ortakoll V,Ortakoll VI,Ortakoll IX, Ortakoll X dhe Sadri Hoxhë-Llapashtica.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve matës rrymor.

Më 15.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse KEDS-KOSTT.

Më 15.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shirokë-Therandë (Kodi: 32000005) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse KEDS-KOSTT.

Më 15.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mamusha (Kodi: 32000006) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri i Ri dhe Mulliri Xhevdet Mazrreku.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse KEDS-KOSTT.

Më 15.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhël, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan,N.T.P.Kroni Bllace. Pompat e benzinës Bes co.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse KEDS-KOSTT.

Më 15.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studenqan, Doberdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse KEDS-KOSTT.

Më 15.01.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Budakova (Kodi: 32000008) prej orës 10:30 deri në 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova .

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse KEDS-KOSTT.

Pejë

Më 14.01.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniq,Lebush,Strellc i epër, Strellc i ultë..

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllove të tensionit të mesëm.

Më 16.01.2018 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 8:00 deri në 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje konzollave, izolatorëve dhe shtrirja e përçuesit.

Më 14.01.2018 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

· LP 35/10kV Gurrakoci (Kodi: 500520) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha e Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme, Ruhot. Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i vjetër. Gurakoc Musollët, Gurakoc, Prekallë, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovicë, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Drejë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kabllit 35kV.

Mitrovicë

Më 16.01.2018 në TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Betonjerka (Kodi: 71074004) prej orës 12:00 deri në 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesa te stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS të ri 400kVA në projektin Lot 11 2017.

Më 13.01.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc,Morinë, Makermal, Polluzhë, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë, Tushillë, Rezallë e re, Likofc, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosjen e shtyllave te reja.

Gjilan

Më 15.01.2018 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i konzollës në shtyllën 10 kV.