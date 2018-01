Haradinaj në kërkim të një formule për liberalizim

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar se pasaportën e Shqipërisë nuk do ta përdorë për udhëtim pasi e ka pasaportën diplomatike. Megjithatë, tha se e ka pranuar si nder.

Haradinaj në një konferencë për media, shqetësimet e qytetarëve për lëvizje të lirë janë të arsyeshme, transmeton KP.

“Po punojmë për liberalizim. Është e ndërlidhur me demarkacionin. Jemi në kërkim të formule me ndodh liberalizimi. Nuk është kjo zgjidhje për mua me lëviz me pasaportë të Shqipërisë por është një nder dhe e pranoj si nder. E kam në shtëpi por nuk e përdori për udhëtim”, tha ai.