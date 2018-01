Dorëheqjet, trysni mbi Albin Kurtin

Vala e dorëheqjeve në Lëvizjen Vetëvendosje, besohet se nuk është spontane, por pasojë e pakënaqësive të akumuluara në këtë subjekt politik.

Me 32 ulëse në Kuvendin e Kosovës, Vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar.

Viteve të fundit, Vetëvendosje ishte subjekti më i zëshëm në Kuvend dhe në disa raste edhe më me ndikim, pavarësisht që atëherë përfaqësohej me 17 deputetë, shkruan rel.

Por, sa do të reflektojnë tani dorëheqjet e shumta të njerëzve në pozitat kyçe në këtë subjekt politik në Grupin Parlamentar të Vetëvendosjes, kjo çështje mbetet të shihet në ditët në vijim.

Tashmë është e qartë se të dorëhequrit i dhanë një mesazh Albin Kurtit, i cili mbetet kandidati i vetëm për t’u kthyer në krye të Vetëvendosjes, se ai nuk është i dëshiruari, për ta marrë drejtimin e timonit të partisë.

Megjithatë, Kurti po tregohet i vendosur që më 21 janar të kthehet në pozitën e kryetarit të subjektit që dikur e kishte krijuar me disa mbështetës të tij.

Analisti politik, Albert Krasniqi thotë se po shihet një orkestrim i vendimeve për dorëheqje, që si qëllim mund të kenë pengimin e Albin Kurtit që të zgjidhet kryetar i partisë.

“E gjithë kjo duket që është diçka e orkestruar dhe nuk është se po vjen natyrshëm prej vet anëtarëve, por është e planifikuar dhe ka për qëllim që në njërën anë t’i bëjë presion Albin Kurtit që të mos të jetë kandidat për kryetar të partisë, dhe në anën tjetër në rast të mos arritjes së një konsensusi mes këtyre dy grupeve, që të bëhet një dëm më i madh ndaj Vetëvendosjes, në mënyrë që ato vota të kapitalizohen potencialisht në një subjekt të ri politik i cili do të mund të krijohej nga ata që kanë dhënë dorëheqjen nga Vetëvendosje”, thekson Krasniqi.

Ndër personalitetet e fundit që ka dhënë dorëheqje nga strukturat e kësaj Lëvizje është edhe deputeti, Frashër Krasniqi i dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë me 8 vjet burg për rastin e sulmit ndaj Kuvendit të Kosovës. Ai ishte një nga aktivistët që është parë në të gjitha “aksionet” siç i quan Vetëvendosje, veprimet e saj në terren.

Nga burgu u Dubravës, Krasniqi ka shkruar se ka vendosur të jap dorëheqje për të mbrojtur interesin e Lëvizjes, që sipas tij, “sot po cenohet për interesa personale të disa individëve”.

Ai ka kritikuar pikërisht Albin Kurtin, të cilit i ka vënë epitetin e një babai të Vetëvendosjes duke besuar se ai po e vë interesin personal mbi interesin e Lëvizjes Vetëvendosje.

“Thirrjet për socialdemokraci e bashkim kombëtar, që na shpërthenin nga gjokset në çdo tubim, demonstratë e postim në Facebook, po zëvendësohen nga thirrjet histerike “Duam Babën”, ka shkruar Frashër Krasniqi në letrën e tij nga burgu.

Përplasjet në Vetëvendosje, analisti Albert Krasniqi i sheh si sinjale që tregojnë se nëse nuk do të ketë përafrim të pozicioneve mes individëve dhe grupeve brenda saj, në të ardhmen mund të shihen dy grupime të Vetëvendosjes në Kuvend.

“Besoj që ata do të vazhdojnë në kuadër të Vetëvendosjes. E në rast se do të ketë një shkëputje dhe nuk do të ketë harmonizim të qëndrimeve ndërmjet këtyre dy grupeve parlamentare që mund të krijohen në Kuvendin e Kosovës, atëherë vërtetë mund të ketë pasoja”.

“Në radhë të parë, pasoja për qeverisjen e vendit, ngase kur ka një opozitë të dobët, të përçarë që nuk mund ta mbikëqyrë punën e Qeverisë, atëherë do të rezultojë me një keqqeverisje dhe shpërfillje të rolit të Kuvendit nga ana e ekzekutivit, dhe në radhë të dytë do ta dobësojë Vetëvendosjen e cila ishte në kulmin e saj, duke arritur të dyfishojë numrin e deputetëve nga zgjedhjet paraprake”, thotë Krasniqi.

Nga postet e larta drejtuese të Lëvizjes Vetëvendosje kanë dhënë dorëheqje ish-kryetari Visar Ymeri, ish-sekretari organizativ Dardan Molliqaj, nënkryetari Dardan Sejdiu, Driton Çaushi, pastaj Aida Dërguti dhe figura tjera në poste të larta të partisë.

Dilemat aktuale janë nëse ata që dhanë dorëheqje dhe mbështetësit e tyre do të rikthehen në parti apo do të vendosin të themelojnë një fraksion politik të veçantë, jashtë strukturave aktuale. Të dyja opsionet, po konsiderohen të vështira për ecjen më tutje të këtij subjekti politik, i cili viteve të fundit kryesisht ka qenë zëri më i fuqishëm opozitar në Kosovë.

Vetëvendosje, ndodhet në procesin e brendshëm zgjedhor. I vetmi kandidat për kryetar të partisë është Albin Kurti. Kuvendi zgjedhor pritet të mbahet më 21 janar. Aty do të shihet nëse Vetëvendosje do ta ruaj unitetin apo do ta ketë fatin e disa partive tjera politike në Kosovë, të cilat u ndanë pikërisht nëpër kuvendet zgjedhore.