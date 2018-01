Në tre ditët e ardhshme disa qytete do të mbesin pa rrymë

KEDS-i ka paralajmëruar se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa qytete të Kosovës në ditët e ardhshme.

Më 13 janar do të ketë ndërprerje në Podujevë: Dalja 10 kV Letanci (Kodi: 14000012) prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran, transmeton Koha.net.

Arsyeja e ndërprerjes në Pudujevë janë punime në rrjet.

Më 13 janar në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 (Kodi: 100000) do të ketë ndërprerje të Transformatorit -1 prej orës 10:00 deri në ora 13:00, bën të ditur KEDS-i.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rekalitë, Komuna objektet e reja, Dogana, Kazerma Adem Jashari, prroni i njelmët, mekanika, kontigjenti Portugez i KFOR-it, MAP-AKI, Ambasada Amerikane, Agani, Emajliku, Universiteti AAB, Fabrika e Xhamit, Shtypshkronja Dinor, Elkos, Hiberna FM, Karabinieret Italian, Gazeta Kosova Sot, UNMIK-u, Ylli Bec, PTK, Eulex-i, Aragoniti, Fakulteti i Bujqësisë, Lagjja Kalabria, Ministria e FSK-së, Narteli, Banesat e Exclusive, Banesat Konaku, KFOR-I Hungarez, Spitali Medikus,Tregu me Shumicë, Betonjerka, Preoci, Llapnasella, Lagjja Marigona, Spitali i Zemrës EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic dhe Auto Mekanika.

Arsyeja e ndërprerjes është testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ketë ndërprerje edhe në TS 35/10 kV Prishtina III ( Kodi:100110) do të ketë ndërprerje totale prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe prej orës 13:00 deri në ora 13:10.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Objekti i Parlamentit, Kryeministria, ish- objekti i Rilindjes (Qeveria), Qyteza Pejton, Ulpiana, Fakulteti Fizolofik, Dardania, Hotel Grandi , Termokosi dhe PTK Vala.

Arsyeja e ndërprerjes është testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet: TS 35/10 kV Besia (Kodi:100130) prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe prej orës 13:00 deri në ora 13:10.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci-1 (te Villa Natyra Verbovcët, Lupçi i Poshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli, Kazerma e FSK-së në Vranidoll, Barilevë Lecët, Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjera private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company dhe Prugovci Zuqollët.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet: TS 35/0.4 kV NTPM Tehnnology Mabetex Group (Kodi:100150) prej orës 10:00 deri në ora 10:10 dhe prej orës 13:00 deri në ora 13:10.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: NTPM Tehnnology Mabetex Group.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet: TS 35/0.4 kV Europlast-Apollonia(Kodi:100160) prej orës 13:00 deri në ora 13:10 dhe prej orës 16:00 deri në ora 16:10.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Europlast dhe Apollonia.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet: TS 35/10 kV Prishtina II do të ketë ndërprerje totale prej orës 13:00 deri në ora 13:10 dhe prej orës 16:00 deri në ora 16:10.

Në këto intervale kohor pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Veterniku, Spitali, Lagjja Emshiri dhe Drejtoria e Batllavës.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

TS 35/10 kV Fushë- Kosova (Kodi 100120) do të ketë ndërprerje prej orës 13:00 deri në ora 13:10 dhe prej orës 16:00 deri në ora 16:10.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Fushë-Kosovës, Bresja, Uglari, Pompat e Ujësjellësit, Sole Kosova, Migrosi, IMF Kosova dhe Mulliri Fushë- Kosovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në TS 110/35//10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet: TS 35/10 kV Badovci (kodi:100140) do të ketë ndërprerje totale prej orës 13:00 deri në ora 13:10 dhe prej orës 16:00 deri në ora 16:10.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Vitia e Marevcit, Mareci, Hajvalia, Janjeva,Shashkovci, Akllapi, Terbuvci Gushterica e Epërme Shushica, Minierat Kishnicë, Graqanica , Metaliku-Janjevë dhe Iber-Lepenci.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.

Më 13.01.2018 në NS 220/35/10 [kV] Podujeve do të nderprehet: Dalja 10 kV Ballovci (Kodi: 14000008) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkishi, Lladofc, Sveqël, Dumosh, Shajkovc, Surdulli, Herticë, Drazhnje, Rakenicë dhe Turuqicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne Projkertin Rekonstruimi i RRTU-se në TS Konsumatorët- Sfeqël, Energjizimi i NS 10/0.4 kV Konsumatorët-Sfeqël.

Me dt. 13.01.2018 në NS 35/10 kV Drenas do të nderprehet: Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimin e transformatorit të mbingarkuar nga 160KVA në 250KVA.

Më 12.01.2018 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet: Dalja 10 kV Qyteti (Obiliqi) (Kodi: 15019001) prej orës 11:00 deri në ora 13:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mazgit te tyrbja, Prestreshët, Boshnjakët, Klinakët, Ujësjellësi, Berishët dhe Fakultetin e Gazetarisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Deballancit në SM-së.

Më 14.01.2018 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova do te ndërprehet: Dalja 10 kV Udhekryqi kabllovik (Kodi:10012002) prej orës 09:00 deri në ora 10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ana e djathtë e qytetit të Fushë-Kosovës.

Arsyeja e ndërprerjes: Aktivizimi i toroidareve.

Më 14.01.2018 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova do te ndërprehet: Dalja 10 kV Fushë-Kosova 2 (Kodi:10012005) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Pjesa te tregu, Uglarin komplet, një pjesë të Fushe Kosovës ana e djathtë deri te TS Çeku .

Arsyeja e ndërprerjes: Aktivizimi i toroidareve.

Më 14.01.2018 në NS 35/10 kV Fushë-Kosova do të ndërprehet: Dalja 10 kV Thertorja F.K(Kodi:10012010) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Sole Kosova, Aulona. IMF Kosova, Migrosi.

Arsyeja e ndërprerjes: Aktivizimi i toroidareve.

Më 14.01.2018 në NS 35/10 kV Fushë-Kosova do te ndërprehet: Dalja 10 kV Fabrika e Ushqimit te kafshve (Kodi:15018011) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Fabrika e ushqimit të kafshëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Aktivizimi i toroidareve.

Më 14.01.2018 në NS 35/10 kV Fushë-Kosova do te ndërprehet: Dalja 10 kV Mulliri (Kodi:10012012) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Mulliri Fushe Kosovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Aktivizimi i toroidareve.

Më 14.01.2018 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova do të ndërprehet: Dalja 10 kV Bresje (Kodi:10012004) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten : Banesat Bresje Fushe Kosove, Tregu, Ambullanta Bresje, Bogujevci, Alumili, Kisha Bresje .

Arsyeja e ndërprerjes: Aktivizimi i toroidareve.

Më 13 janar ndërprerje do të ketë edhe në Prizren.

Më 13.01.2018 në NS 110/35/10kV Prizreni 1 do të ndërprehet: Dalja 10 kV Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zymi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të dëmtuara.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta. Më 13.01.2018 në NS 110/35/10kV Theranda do të ndërprehet: Dalja 10 kV Gjinoci (Kodi: 32000003) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhdë, Grejkoc dhe Gelaca; bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin “Zgjerim i rrjetit 2017” Lot 10.

Më 13.01.2018 në NS 35/10kV Prizreni 4 do të ndërprehet: TS 10/0.4 kV Hysen Rexhepi (Kodi: 30033010007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen nga ky TS.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma EKO - ING.

KEDS-i gjithashtu bën të ditur se ndërprerje do të ketë edhe në Gjilan.

Më 13.01.2018 në NS 35/10kV Rrafshina do të ndërprehet: Dalja 10 kV Binqa (Kodi: 61067008) prej orës 10:30 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Mogillë, Kabash, Rafshina, Bozovik, Shoshar dhe Debelldejë.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e buhollcit dhe termometrit në releun RET 630 si dhe testimi i tyre.

Më 13.01.2018 në NS 35/10kV Rrafshina do të ndërprehet: Dalja 10 kV Germova (Kodi: 61067003) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gërmovë, Germovë e Ulët, Sodovinë, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i Ri, Goshicë Kulla dhe Vërban.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e buhollcit dhe termometrit në releun RET 630 si dhe testimi i tyre.

Më 13.01.2018 në NS 35/10kV Gjilani 1 do të ndërprehet: Dalja 10 kV- Dalja e 5 (Kodi: 60060005) prej orës 11:00 deri në ora 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zyrat e KEDS-it, Tregu i Gjelbërt, Shtëpia e mallrave dhe Bazeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TMRr-ve.

Më 13.01.2018 në NS 35/10kV Gjilani 1 do të ndërprehet: Dalja 10 kV- Dalja e 9 (Kodi: 60060019) prej orës 12:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bojanina, Plisat, Te Simpo, NewCo Çeliku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TMRR-ve.

Ndërprerje do të ketë edhe në Ferizaj.

Më 12.01.2018 në NS 35/10kV Magure do të ndërprehet: Dalja 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 08:00-11:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci Baincë, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimini i shtyllave, konzollave, përçuesit, izolatorëve dhe ndërrimi i transformatorëve të TM në projektin Llot 19.

Edhe në Gjakovë do të ketë ndërprerje. Më 15.01.2018 në NS 35/10kV Gjakova 1 do të ndërprehet: Dalja 10 kV Ereniku (Kodi:80080009) prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerimi, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi I Transformatorit tiroidal 50/1A, shqyrtimi I mbrojtjes rele.

Më 15.01.2018 në NS 35/10kV Gjakova 1 do të ndërprehet: Dalja 10 kV Dalja 11 (Kodi:80080006) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jatex

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i Transformatorit tiroidal 50/1A, shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 12 janar në Pejë do të ketë ndërprerje në NS 35/10kV Peja 2 do të ndërprehet: Dalja 10 kV Rugova (Kodi:50051006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të thyera në RrTL dhe pastrim trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta. Më 12.01.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet: TS 10/0.4 kV Kafja e Brahes (Kodi:50000004007) prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 14:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një pjesë e Vitomiricës.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e përçuesit dhe e kabllove.