Britania zgjat mandatin e 30 ushtarëve të KFOR-it

Britania e Madhe do të zgjasë për një vit mandatin e rreth 30 ushtarëve të KFOR-it, përfshirë rezervistët.

Sipas njoftimit të qeverisë britanike, në Kosovë do të vijnë edhe rezervistë që do të sjellin aftësitë e mbikëqyrjes për të përforcuar kapacitetet e KFOR-it dhe do të punojnë me aleatët e NATO-s për të promovuar sigurinë e stabilitetin në rajon.

“Rezervistët e Ushtrisë Britanike janë top-klasë dhe kjo demonstron rolin e tyre kyç në mbrojtjen e interesave të Britanisë së Madhe. Trupat tanë do të punojnë me aleatët kryesor të NATO-s, duke siguruar ekspertizën e nevojshme për ruajtjen e stabilitetin në rajonin e Kosovës dhe në Evropë në tërësi”, ka thënë Sekretari i Mbrojtjes, Gavin Williamson.

KFOR-i në Kosovë ka rreth 4200 trupa, të cilët janë nga rreth 30 shtete.