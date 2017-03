Vendet që nuk do të kenë rrymë ditëve të ardhshme

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.

Ja cilat janë ato:

Më 22,23,24,25.03.2017 në TS 35/10 kV Gjakova ll do të shkyçet:

Dalja 10/0.4 kV TS-350 (Kodi:81083016367) prej orës 09:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ismail Qemailii (një pjesë), Mithat Frashëri, Gjon Bizaku dhe Konferenca e Bujanit.

Arsyeja e ndërprerjes: zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit. LOT 8.

Prishtinë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.03.2017 në TS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qendra Shkollore (Kodi:16021009) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci dhe Fushtica.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e kabllove edhe energjizimi i transformatorit të ri. LOT 2.

2.

Më 22.03.2017 në TS 35/10 kV Fushë kosova ll do të shkyçet:

Dalja 10 kV Pozhegu (Kodi:15018016) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: PTK-ja dhe banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kthinës në transformator.

3.

Më 22.03.2017 në TS 110/10(20) kV Prishtina 7 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J38-Lagjja e Spitalit 4-1 (Kodi:19000038) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Spitalit 4/1, Lagjja e Spitalit 4/2, NNP Guri, Shkolla, Burimi Comerce 2, Standard, VG Construction, Brajam Hoxha dhe Chelsea Point.

Arsyeja e ndërprerjes: zhvendosja e kthinave në transformator.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 22.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevado të shkyçet:

Dalja 10 kV Podujeva 5 (Kodi:14000005) prej orës 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Polonica, Lagjja Hoxheviq dhe Ballovci.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit në NS 10/0.4 kV

2.

Më 22.03.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevado të shkyçet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Bradash, Bajqinë Katunishtë, Lepaj dhe Dobratini.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosjen e shtyllave edhe përçuesve.

Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 22.03.2017 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi:62000004) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e nënstacionit të ri.

2.

Më 22.03.2017 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të shkyçet:

Dalja 10 kV Koretini (Kodi:62000017) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 23.03.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi:32000003) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelaca, bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, I. Seferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Me 22.03.2017 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gadime (Kodi:41000013) prej orës 08:30 deri në orën 09:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.