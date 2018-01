Këto vende do të mbeten pa rrymë

Sërish paralajmërohen ndërprerje rryme në Kosovë, transmeton Koha.net.

Përmes një kumtese, KEDS-i ka njoftuar për këtë ndërprerje të energjisë elektrike për rajonet e Kosovës në ditët e ardhshme.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 12.01.2018 në TS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 10:30 deri në ora 14:30 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Strovc Laxhja Duraket, Strovc Laxhja Hasani, Strovc Laxhja Aliu, Strovc Laxhja Isufi, Strovc te kanali, Bequk, Gllavotin, Zhilivode, Bivolak, Prelluzhë, Milloshevë (një pjesë), Aeroporti Shaljanët, Izolimi, SB Construction, Plemetin Strovcalitë, TS Private Presheva, TS Private Ilir Loxha.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i transformatorëve për vaj, shkarkuesve të mbitensionit, siguresave 10 kV në LP 10 kV Pelemtini. 2. Më 13.01.2018 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet: • Dalja 10kV J40 Hajvalia (Kodi:19000040) prej orës 09:00 deri në ora 09:10 dhe prej orës 15:00 deri në ora 15:10. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvali Shkolla, Hajvali Policia, Hajvali Ulzat 1, Hajvali Ulzat 2 dhe Mili Hajvali.

TS 0.4kV Ulzat 1-Hajvali (Kodi:19000040167) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja e Byçmetëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit dhe i kabllove 0.4kV.

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 11.01.2018 në TS 35/10 kV Peja ll do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Rugova (Kodi:51000010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishtë 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2. Më 11.01.2018 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet: • Dalja 10/0.4 kV TS Tyrbja (Kodi:50000007018) prej orës 10:00 deri në ora 15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Qyshku I Vjetër, rr.Ali Hyzvukaj dhe Shala Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 600 kVA.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

2.

Më 11.01.2018 në NS 110/10 kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave, izolatorëve dhe shtrirja e përçuesit.

3.

Më 13.01.2018 në NS 110/10 kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave, izolatorëve dhe shtrirja e përçuesit.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 12.01.2018 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Sllovia (Kodi:41000003) prej orës 10:00 deri në ora 15:30 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë, Sllovi, Smallushë, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i largpërçuesit.

2. Më 11.01.2018 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Sllovia (Kodi:41000003) prej orës 13:00 deri në ora 15:30 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë, Sllovi, Smallushë, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i largpërçuesit.

3.

Më 12.01.2018 ne NS 35/10kV Ferizaj II do të ndërpritet:

Dalja 10kV Drejtimi i Kosovapetrolli (Kodi: 40041003) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: rr. G.Terbeshi", Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe Bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS të Ri në Prelez të Muhaxherve lagjja Vranovci.

4.

Më 12.01.2018 ne NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërpritet:

Dalja 10kV Kraishta (Kodi: 41000002) prej orës 08:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Rufci I Ri, Rufci i Vjetër,Hallaqi i Vogël, Hallaqi I Madh, Ribar i Vogel, Ribar i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllës së betonit dhe konzollave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1. Më 12,13,15,16.01.2018 në TS 35/10 kV Ferizaj l do të ndërpritet: • Dalja 10/0.4 kV TS Emin Duraku (Kodi:40040002005) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 14:00 deri në ora 17:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Emin Duraku.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllove.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 11.01.2018 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit.

2. Më 11.01.2018 në TS 35/10 kV Gjakova l do të ndërpritet: • Dalja 10/0.4 kV TS Blinda (Kodi:80080008220) prej orës 11:00 deri në ora 13:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Mark Lleshi, Luigj Gurakuqi, Pashko Vasa dhe Lekë Dugagjini.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të tensionit të ulët.

Gjilani

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 11.01.2018 në TS 35/10 kV Artanë do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Kolonija e Vjetër (Kodi: 60024001) prej orës 11:00 deri në ora 15:30 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e vjetër, Kolonija e minatorëve, Tullari, Jasenoviku dhe Qeranoviku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2. Më 12.01.2018 në TS 35/10 kV Lladovë do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Zhegra (Kodi: 61066006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhegera, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhani, Pidiqi, Selishta, Çeliku, Haxhtë, Isufajt, Terziajt dhe Demirët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët.

3. Më 12.01.2018 në TS 35/10 kV Gjilani l do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Malisheva (Kodi: 60060018) prej orës 11:00 deri në ora 13:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Malisheva, Dobërqani, Mireshi i Vogël, Muhagjerët e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndarësit linjor.

Mitrovica

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 12.01.2018 në TS 11010 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Ekstra (Kodi: 73000006) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 14:00 deri në ora 17:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shote Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shala, Drenica, Adnan Shyti, Hoxhë Kadri Prishtina, 2 Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit dhe punime në daljen 0.4 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1. Më 12.01.2018 në TS 3510 kV Mitrovica ll do të ndërpritet: • Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 10:00 deri në ora 12:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Prizreni

1. Më 13.01.2018 në TS 3510 kV Prizreni lV do të ndërpritet:

• Dalja 10 kV Shkolla Normale (Kodi: 30033004) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk dhe Lagjja e Trimave.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i kabllove të tensionit të lartë.

2. Më 11.01.2018 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërpritet:

• Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 11:00 deri në ora 13:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbica e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica; afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së dëmtuar.

3. Më 12.01.2018 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërpritet:

• Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010) prej orës 10:00 deri në ora 12:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe grupi i bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e izolatorit.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1. Më 12.01.2018 në TS 110/10 kV Prizreni 1 do të ketë ndërprerje totale prej orës 10:30 deri në ora 13:30 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Ortakolli, Lagjja Baruthana; rrugët: Zona e Pashtrikut, Sarajeva, Ortokolli, Lika, Ferizaj, Carraleva, Besnik Kastrati, Ohri, Bije Vokshi, Vetim Shala, Ali Hadri, Isa Boletini, Mihail Grameno, Jakup Ferri, Gjon Serreqi, Bedrush Qollaku, Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II , Abc-plast, Adnan Sh.pk. Dualos,Shpk Getoari, Vertigo, DPZ Medina,-1,Ing Biro,K.f.Getoari, Liria material ndertimor, Ntsh Europrinty-2, Nsh/Liria-Prizren, Prizren Graf, Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym, Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i grupeve matëse.