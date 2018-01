Shqipëria së shpejti me Konsulatë Nderi në Gjilan

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, ka pritur ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, me të cilin ka biseduar për vazhdim të bashkëpunimit në fusha të ndryshme si në kulturë, arsim, shëndetësi, zhvillim ekonomik, agro-kulturë dhe fusha të tjera.

takimit është konfirmuar që në Gjilan, Republika e Shqipërisë do të bëjë hapjen e Konsullatës së Nderit dhe do të japë shërbime për gjithë regjionin e Gjilanit dhe më gjerë.

“Është një konfirmim që jemi koordinuar për bashkëpunim që nga aktivitetet e “Flakës së Janarit 2018”, e deri në fund të vitit 2018. Jemi në kalendarin kombëtar për shënimin e vitit të Skenderbeut me aktivitete të përbashkëta në fushën e kulturës, por edhe në fushën e arsimit, shëndetësisë, zhvillimit ekonomik dhe fusha të tjera që ndihmojnë rritjen e bashkëpunimit edhe mes bizneseve dhe qytetarëve, për të ndikuar në zhvillimin e të dy shteteve. Në muajin janar do të bëhet vendosja e bustit të Skenderbeut para institucionit të Komunës së Gjilanit. Ky është edhe Viti i Flamurit sepse sivjet kemi shënimin e 50-vjetorit të demonstratave më të mëdha për përdorimin e flamurit në Kosovë”, ka thënë Haziri.

Kurse Qemal Minxhozi, ambasador i Shqipërisë në Kosovë, ka thënë se në ciklin e vizitave që ka për udhëheqësit e komunave pas zgjedhjeve të fundit në nivël lokal, ka zgjedhur pikëtrisht Gjilanin sepse është Komuna me vizion të hapur dhe me nivel të lartë të bashkëpunimit, përkushtimit dhe vizionit të qartë për të ecur në rrugën e suksesit dhe të zhvillimit.

Minxhozi, po ashtu, ka bërë të ditur angazhimet e përbashkëta me Gjilanin në manifestimin mbarëkombëtar “Flaka e Janarit…”, pastaj angazhimi i përbashkët për një aktyivitet për gjuhën shqipe, me pjesëmarrje nga shumë komuna të Shqipërisë, organizimin e përbashkët të panairit të produkteve bujqësore me qëllim të zhvillimit të agrobiznesit nga të dyja shtetet, aktivitete sportive me qendër Gjilanin etj.