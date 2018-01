KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 09.01.2018 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Komorani prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i Lartë, Ujësjëllësi Prishtina Komoran, Vukovci (një pjesë) dhe Llapushniku (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 1000KVA në Komoran.

2.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.01.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Breznicë prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Breznicë, Kozaricë, Barilevë-Llumnicët dhe Kurtollët, Lebanë (një pjesë), Pugovc (një pjesë) dhe Stanovc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave të tensionit të mesëm.

Prizren

1.

Më 08,09.01.2018 në NS 110/10kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinoci prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Projekti ,,Zgjerim i rrjetit 2017 " Lot 10.

Pejë

1.

Më 09.01.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Transformatori T2 prej orës 10:30 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Instituti I/1, Instituti II, Instituti V, Standardi, Instituti III, Ringovi 1,2,3, Krivogllava 1,2, Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e Madhe, Lagjja e Romëve, Kulla, Hazba, Berishët, Sharra, Katuni i Ri, TS Bunari, Fabrika Bibita, Shkolla filolore, Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Çekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi,Tyrbeja, Elkos group, Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabërgjani, Lluga, LLabjan, Bllagaj, Katuni i Ri 2, Instituti Bujqësor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël, Ramiz Sadiku, Blloku i banesave.

Arsyeja e ndërprerjes: Testime të SM të trafo fushave KEDS-KOSTT.

1.

Më 08.01.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniqi, Lebushi, Strellc i Epërm dhe i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të kabllove të TM që vijnë poshtë linjave të atij ekzistues.

2.

Më 08,09.01.2018 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave, izolatorëve dhe shtrirja e përçuesit.

Mitrovicë

1.

Më 08.01.2018 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ekstra prej orës 9:00 deri në ora 12:00 dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shote Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shala, Drenica, Adnan Shyti, Hoxh Kadri Prishtina, 2 Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimi daljes së 0.4kV.

Ferizaj

1.

Më 08.01.2018 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi i Muhaxherëve, Gadimja e Ulët, Gadimja e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TSSH.

2.

Më 09.01.2018 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV “630” prej orës 10:00 deri në 10:30 si dhe nga ora 15:30 deri 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qytetit të Kaçanikut, TS Komiteti, Gjimnazi, Hekurudha dhe Dushkaja.

TS 10/04 kV “Vakufi” do të mbetet pa tension prej orës 10:00 deri 16:00

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e TS “Bajrush Nuredini” si dhe TS “Bardhi” në TS të ri Vakufi.

3.

Më 06/08/09/10.01.2018 në do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Emin Duraku e cila furnizohet nga Dalja 10kV Emin Duraku (NS 35/10kV Ferizaj I) prej orës 09:00 deri në 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr.Emin Duraku.