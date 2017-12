Parashikimi i motit për javën e parë të vitit të ri

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se moti gjatë pesë ditëve të ardhshme në Kosovë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik.

Në këto kushte do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell, vranësirat vende-vende do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu, kurse, në vise të larta reshjet e shiut do të jenë të përziera me borë, transmeton Koha.net.

Sipas IHK-së, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 1gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 3-10 gradë Celsius.

Dita e hënë parashihet të jetë më e nxehta, kurse e njëjta edhe më e ftohta. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi 1-7m/s.