Hamza i njofton bizneset për masat e reja fiskale

Oda e Afarizmit të Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, organizuan takimin e përbashkët me bizneset me temën “Masat e reja fiskale!”.

I pranishëm në këtë takim ishte ministri i Financave, Bedri Hamza, i cili tha se asnjëherë nuk e ka problem të përballet me kërkesat e bizneseve, të cilat kanë për qëllim zhvillimin e tyre dhe të ekonomisë. Ai tha se asnjëherë nuk ka marr vendim për t’i ngarkuar bizneset, por për t’i lehtësuar ato, shkruan KP.

Hamza veçoi se janë marr disa vendime për lehtësimin e veprimtarisë së bizneseve. Sipas tij, dy prej vendime të marra kanë bëjnë për lirimin e tatimit të akcizës për mazut që kanë për qëllim përkrahjen prodhuesve.

Ai ka folur edhe për reformat fiskale që do të ndodhin shumë shpejt.

“Përveç shkurtimit të proceduarve dhe burokracisë në kufi, do të bëhet pagimi i TVSh në brendi të vendit e jo në kufi. Unë iu siguroj se nuk do të ketë asnjë ngarkesë për bizneset. Gjithashtu përmes politikave fiskale nuk do të krijojmë pabarazi në treg, këtë ua them me përgjegjësi të plotë”, ka thënë ministri Hamza.

Sipas tij, këto masa do të kenë ndikim pozitiv për bizneset dhe për ndërmarrjet e ndryshme.

Ismet Mulaj, drejtor ekzekutiv në Odën e Afarizmit të Kosovës, tha se janë hartuar shumë dokumente për të ndryshuar ambientin e të bërit biznes. Ai ka thënë se ka pasur kërkesa që akciza për mazut të hiqet edhe për fermerët sikur që do të hiqet edhe për prodhuesit. Po ashtu ai ngriti edhe çështjen e normave të tatimit.

Ministri Hamza ka thënë se heqja e akcizës për mazut, nuk është edhe për bujqësi, sepse ai tha se fermerët përkrahen në forma të tjera.

Shaban Muja prodhues, tha se është fabrika e parë në Kosovës që nuk është vizituar asnjë herë nga zyrtarë të institucioneve të shtetit, dhe se ballafaqohet me shumë vështirësi për prodhimtari në fabrikë për taksat e larta për importin e lëndës së parë.

“Me këto tarifa doganore, unë nuk mund të jem konkurrent në tregun tonë, ngase produktet e gatshme të importuara kanë më shumë lehtësira”, tha Muja.