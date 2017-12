“Serbia, ose distancë me Rusinë ose tërë agjenda e saj europiane bie në ujë”

Nëse vërtet e dëshiron Bashkimin Europian, Serbia duhet të ngrihet nga dy karriget dhe fuqimisht të ecë drejt Brukselit. Pengesa më e madhe në këtë rrugë është, në fakt, ulja e saj në karrigen perëndimore dhe në karrigen ruse”, ka përkujtuar sërish zyrtari i lartë i SHBA-së Hoyt Brian Yee, transmeton Koha.net.

Ai këtë deklaratë e dha pothuaj në kohën kur kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka porositur se deri në fund të mandatit të vet, në vitin 2022, do të përfundojë e gjithë puna e duhur për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Europian.

Drejtori i Qendrës për politikë rajonale Aleksandar Popov lidhur me këtë thotë se SHBA-ja flet drejtpërdrejt e jo me dorëza si Europa.

“Yee edhe një herë i ka theksuar ambiciet e mëdha të Rusisë që ta përforcojë ndikimin e vet në Ballkan përmes shpinës së Serbisë, ashtu siç provoi kohë më parë në Maqedoni. Problemi është se Rusia ka depërtuar thellë në këtë hapësirë dhe e ka futur në borxh Serbinë. Me votimin kundër Rezolutës për Srebrenicën, pastaj me shitje e "migëve 29", rusët mendojnë t’i kenë përmbushur dëshirat serbe dhe tash kërkojnë kundër shërbimin”, pohon Popov.

“Kur pas një viti e gjysmë të vijë në rend dite statusi i Kosovës, por edhe kapitulli për harmonizimin me politikën e jashtme të BE-së, Serbia do të detyrohet ta bëjë distancën me Rusinë, ose e gjithë agjenda europiane do të bjerë në ujë. Problem është se disponimi antieuropain është gjithnjë e më i madh ashtu që më pak se 50 për qind e banorëve të Serbisë janë për hyrje në BE”, thotë Popov.

Në intervistën për agjencinë grek ANA-MPA, Yee për herë të dytë brenda dy muajve e ka këshilluar Serbinë “që qartë t’ua bëjë me dije vendeve anëtare të BE-së se 100 për qind është e përkushtuar për pranim dhe të tregojë se e përkrah vizionin e BE-së e jo të Rusisë” .