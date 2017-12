Deputeti i PD-së kritikon votën e Shqipërisë kundër SHBA-së në OKB, e ndërlidh me prejardhjen e tij nga Prizreni

Deputeti i Partisë Demokratike në Shqipëri, Oerd Bylykbashi, përmes një postimi të gjatë në profilin e tij në Facebook, ka kritikuar votën e Shqipërisë kundër SHBA-së në OKB për çështjen e Jerusalemit.

Bylykbashi, gjatë reagimit të tij, tregon se rrënjët e tij janë në Prizren, dhe thotë se stërgjyshi i tij kishte ikur nga atje si pasojë e serbëve dhe thekson se shtëpinë ua grabitën pikërisht këta, serbët.

Ai thotë se për herë të parë e ka vizituar shtëpinë e të parëve të tij në Prizren më 28 nëntor të këtij viti, ku bëri edhe foto, dhe thotë se po të mos ishte SHBA gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, ndoshta s’do të kishte mundësi fare ta shkrepte atë fotografi, raporton Koha.net.

“Vota e Shqipërisë duhej të reflektonte thelbin ‘irracional’ identitar jo vetëm të shqiptarëve të Shqipërisë por edhe të Kosovës që ende nuk kanë një votë në OKB e që me siguri do të votonte pro mikut të madh që i detyrohen aq shumë. E për ndokënd që mbështet të kundërtën mbi baza fetare, sot e kësaj dite duhet të ulë kokën përpara devizës që Vaso Pasha na la për nderin tonë: feja e shqiptarit është shqiptaria”, u shpreh ai.

Më poshtë ju sjellim të plotë letrën e Bylykbashit:

Ambasadorja e SHBA-së ne OKB i ka shkruar leter te forte qeverive ne lidhje me voten kunder SHBA. Nje leter te tille mund ta kete marre edhe qeveria shqiptare.

Pas ketij lajmi ne BBC, ‎lexova shkrimin e nje analisti qe e vleresoj dhe respektoj. Thoshte ne thelb se se paku kesaj here Rama nuk u be qesharak duke iu lepire Trump e duke u rreshtuar me disa shtete te vogla dhe se kishte bere mire qe u rreshtuam si shumica derrmuese, perfshire aleatet e medhenj te Amerikes, Mbreterine e Bashkuar, Francen, Japonine e Gjermanine. Pra pragmatizem diplomatik per tu lavderuar‎.

Para pak ditesh, me 28 nentor, pata mundesine qe te bej nje fotografi perpara shtepise se familjes sime, me sakte asaj qe ka mbetur, ne Prizren. E kerkova per rreth nje ore duke pyetur rrugeve derisa e gjeta me nje kenaqesi te brendeshme sikur c'kisha bere. Diku nje shekull me pare stergjyshi im, mbiemrin e te cilit mbaj, u detyrua te largohej per shkak te serbeve, ate shtepi e grabiti nje familje serbe, e me pas kurre nuk mundem te kthehemi ne shtepine dhe pronat tona. Si shume te tjere.

Besa eshte nje koncept themelor ne identitetin tone. Eshte nje element qe u dha shqiptareve doza romanticizmi ne pershkrimet e te huajve, dhe ndoshta eshte nje nga barkat me te cilat dolem ne breg te historise me identitetin qe kemi. ‎Ne thelb, besa nuk ka asgje racionale, por ka gjithshka burrerore.

Per shkak te beses, shqiptari ka pranuar t'i digjet shtepia por mikun nuk e ka lene vetem. Per shkak te beses, ka pranuar hasmin kur i ka trokitur ne dere ne mes te nates e i ka kerkuar strehe si mik.‎ Kete beri edhe kur nuk dorezoi asnje hebre tek nazistet, por do ta bente edhe per palestinezet nese halli do t'i kishte sjelle ne bese dhe ne dere te shtepise se shqiptareve.

Pikerisht, besen na e njohen edhe hebrenjte ne Luften e Dyte Boterore dhe per te na nderojne ne menyre te vecante jo vetem ata, por kushdo. Nese do te kishim bere si shumica e vendeve europiane, perkunder iracionalitetit qe na imponon ky kod moral, sot do te kujtoheshim ndryshe dhe per turp me te gjithe ata qe deportuan hebrenjte ne kampet e shfarosjes.

Besoj se po te mos kishte qene SHBA dhe veprimet e saj ne 1999, une ate foto ‎para shtepise se vjeter te familjes sime ne Prizren nuk do ta kisha bere kurre. Madje besoj se po te mos kishin qene SHBA plot 80 vjet me heret, ne Konferencen e Paqes ne1919, une ndoshta as ne Durres nuk do te mundesha te beja foto perpara shtepise sime dhe rrugicat e Durresit do te kishin tabela adresash ne sllavisht a ne nje gjuhe tjeter.

Sigurisht, ky eshte arsyetim emocional, por besoj plotesisht racional ne lidhje me thelbin tone identitar. Nese kerkojme ne kete thelb tonin, cdokush do te gjente arsyen per te qene "irracional" e per te mbeshtetur aleatin tone ne ate vote ne OKB. Qofte edhe duke u radhitur me ato 7 shtete te vegjel si ne, qe e mbeshteten aleatin e tyre te madh apo me ato 35 shtete edhe te medha qe abstenuan.‎

Vota e Shqiperise duhej te reflektonte thelbin "irracional" identitar jo vetem te shqiptareve te Shqiperise por edhe te Kosoves qe ende nuk kane nje vote ne OKB e qe me siguri do te votonte pro mikut te madh qe i detyrohen aq shume. E per ndokend qe mbeshtet te kunderten mbi baza fetare, sot e kesaj dite duhet te ule koken perpara devizes qe Vaso Pasha na la per nderin tone: feja e shqiptarit eshte shqiptaria.

Qeveria duhet te publikoje letren e ambasadores se SHBA ne OKB, ose te mohoje qe ka marre nje te tille. Nese kemi marre nje te tille, nuk ka rendesi sanksioni me nderprerje ndihmash apo cfaredo tjeter. Ne duhet te na beje te skuqemi fakti qe kemi marre nje te tille nga nje mik qe na ka dale ne krah ne ditet me te zeza te ekzistences sone jo sepse kishim ushtri te madhe, financa, nafte apo interesa per te kembyer, por thjesht sepse na kercenohej identiteti.

Nese nuk kemi marre nje leter, duhet te skuqemi dyfish sepse miku yne na e ka falur me nje buzeqeshje te hidhur manine e te berit diplomaci te madhe.